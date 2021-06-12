台灣6/12首批莫德納疫苗開放第1類族群接種　亞東醫院開放500名額湧人潮

台灣今(12)日開放首批莫德納疫苗提供第一線醫事及非醫事人員接種。（圖/美聯社） 台灣今(12)日開放首批莫德納疫苗提供第一線醫事及非醫事人員接種。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）台灣今(12)日開放首批莫德納疫苗提供第一線醫事及非醫事人員接種。

中央流行疫情指揮中心今(12)日表示，首批莫德納（Moderna）疫苗15萬劑中，7.5萬劑已於6月9日配送提供全國新冠肺炎專責醫療院所，包括設置專責病房或負壓隔離病房或採檢院所，以提供尚未接種的第一線照顧病患醫事及非醫事人員接種服務，截至昨(11)日累計接種2萬4,869人。

指揮中心指出，為使疫苗資源有效運用，並加速接種作業，自今日起同時開放所有第一類對象包含醫院、診所及其他醫事機構等執業登記醫事人員、非醫事工作人員，以及集中檢疫所非醫事人員接種莫德納疫苗。

自由報導，新北亞東醫院昨晚約8點確認今天早上開放500劑莫德納疫苗施打名額，隨即透過相關醫事人員群組發散消息，因現場踴躍，提前至7點發號碼牌，8點半開始施打，號碼牌30分鐘內已發完。

然而，有民眾錄下現場狀況質疑動線規劃不良恐引發群聚，亞東醫院公關室主任黃裔貽表示，現場看起來雖然人多，但都有動線規劃，且因為都是醫護人員，有自覺保持距離，秩序相當良好，院方也彈性提前施打，縮短人群在醫院逗留的時間。



(圖/衛福部)

指揮中心表示，依據目前研究顯示，接種兩劑不同技術產製的新冠肺炎疫苗，第二劑接種後發生不良反應機率及嚴重程度較高，故不建議交替使用，惟若接種第一劑疫苗發生嚴重過敏反應或產生任何嚴重的立即過敏或不良反應，並經通報疫苗不良事件通報系統(VAERS)判定為嚴重反應者，建議經醫師評估後接種不同技術產製的疫苗，完成後續劑次。



指揮中心進一步表示，另依美國疾病管制及預防中心近期針對疫苗接種不良反應事件監測發現：「曾有報告極少數年輕族群在接種mRNA疫苗後發生心肌炎的不良反應事件，大多發生在接種後數天內」。接種單位或地方政府衛生局如接獲相關不良反應事件通報，亦請依循相關作業進行通報，以利及時掌握。



指揮中心指出，為利接種作業推動及維持社交距離避免群聚，疫苗接種後調整留觀時間為15分鐘，自我密切觀察15分鐘；但針對先前曾經因接種疫苗或任何注射治療後發生急性過敏反應之民眾，接種後仍請於接種處或附近留觀至少30分鐘。

指揮中心提醒，倘持續發燒超過 48 小時、嚴重過敏反應如呼吸困難、氣喘、眩暈、心跳加速、全身紅疹等不適症狀，亦應儘速就醫，並說明疫苗接種史，以利醫師及早釐清病因，並給予適當臨床處置。