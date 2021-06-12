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台灣端午連假花蓮鐵公路冷清　玉里、花蓮2火車站設快篩點供旅客、居民免費篩檢

▲北花客運因疫情乘客銳減，業者表示，往返宜蘭、台北班次減班至1天2班，今天上午沒有旅客搭乘及下車。▲鐵路部分，花蓮火車站大廳空蕩蕩，下車旅客稀疏，台鐵預估人潮僅剩同期的十分之一。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/12 14:14
因應端午節連假，花蓮縣政府11日起在花蓮火車站、玉 里火車站設置武漢肺炎抗原快篩站，供旅客、附近居民免費快篩。圖為花蓮火車站11日上午採檢...

因應端午節連假，花蓮縣政府11日起在花蓮火車站、玉 里火車站設置武漢肺炎抗原快篩站，供旅客、附近居民免費快篩。圖為花蓮火車站11日上午採檢...

台灣端午連假花蓮鐵公路冷清　玉里、花蓮2火車站設快篩點供旅客、居民免費篩檢

花蓮縣政府11日起在花蓮火車站、玉里火車站設置武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）抗原快篩站，篩檢結果以簡訊告知。中央社

台灣端午連假花蓮鐵公路冷清　玉里、花蓮2火車站設快篩點供旅客、居民免費篩檢

端午連假首日，花蓮縣警察局新城分局因應疫情加強巡視台9線、台8線太魯閣國家公園、縣道193線七星潭遊憩區等沿途景點，呼籲民眾切勿逗留。（新城警分局提供）中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）今天(12日) 端午連假首日，花蓮鐵公路都冷清，蘇花路廊南下交通量，較去年同期減少至少8成；搭火車人數也只剩1000多人，花蓮縣政府在花蓮、玉里站設置快篩站，民眾多能配合主動篩檢。

因應端午節連假，花蓮縣政府11日起在花蓮火車站、玉里火車站設置武漢肺炎抗原快篩站，供旅客、附近居民免費快篩。

針對有網友爆料「被匡列的接觸者也來車站快篩」，縣府今天(12日) 駁斥為假訊息，已蒐證請警方偵辦調查，快篩站照常運作。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情仍嚴峻，政府呼籲端午連假減少跨區移動，公路總局統計，蘇花路廊南下宜蘭往花蓮方向，平均每小時100至200多輛，預估較去年端午節同期減少超過8成。

新城警分局加強巡視台9線、台8線太魯閣國家公園、縣道193線七星潭遊憩區等沿途景點，沒有發現民眾逗留景點，且車流量少、交通順暢。

北花客運因疫情乘客銳減，業者表示，往返宜蘭、台北班次減班至1天2班，今天上午沒有旅客搭乘及下車。

鐵路部分花蓮火車站大廳空蕩蕩，下車旅客稀疏，台鐵預估人潮僅剩同期的十分之一，仍有少數返鄉及洽公民眾，防疫裝備齊全。端午連假期間，花蓮縣政府在花蓮火車站、玉里火車站設置免費快篩站，提供旅客篩檢。

花蓮縣政府指出，因應返鄉及洽公人潮，車站篩檢站設置在月台出口，呼籲民眾篩檢完再出站，並非強制性，民眾多半能配合防疫主動篩檢，篩檢結果將以簡訊告知。

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