台灣苗栗縣疫苗網路預約緊急喊卡　分配9000劑僅佔75歲以上人口兩成

苗栗縣府12日上午8時起開放民眾上網預約打疫苗卻出現無法使用窘境，導致臨時暫緩報名。（圖取自facebook.com/tsengwenhs... 苗栗縣府12日上午8時起開放民眾上網預約打疫苗卻出現無法使用窘境，導致臨時暫緩報名。（圖取自facebook.com/tsengwenhsueh）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)苗栗縣預約施打疫苗表單今(12)早緊急喊卡，衛生局表示，疫苗施打以15日開打為原則，暫緩報名。

中央配發苗栗縣約9000劑疫苗，僅佔75歲以上長者2成，苗栗縣府衛生局昨天表示，已規劃40場接種站，針對75歲以上長者及65歲以上原住民優先施打，符合資格的民眾需先至所屬鄉鎮市的Google表單進行預約，今天上午8時起開放線上預約。

不料，苗栗縣長徐耀昌及苗栗縣衛生局於上午緊急公告，疫苗施打以15日開打為原則，暫緩網路預約報名。

對於政策急轉彎，不少網民怒斥「預約疫苗！本來就要提前作業，跟15日開打什麼關係？」、「早起等了2個小時3台電腦同時按了32分鐘，現在宣布暫緩」，也有網友認為此報名方法對長者非常不方便，「針對高齡和弱勢者，請事先造冊調查」，更有人分享高雄市做法比較，「針對75歲以上長者打疫苗，各里幹事會逐一通知時間地點，獨居不便行動者提供接駁」，對此，徐耀昌先前在臉書上表示，請有意願施打長者的家屬協助預約登記。

苗栗縣議員曾玟學實際測試在八點時開表單，「結果根本點都點不開，要馬沒開放，要馬已無法存取」，曾玟學怒批，實在是莫名其妙，昨天看其它縣市都15號才開始打，心中就覺得疑惑，苗栗為何比較特別，頭份竹南在6/13就要開始打，結果現在就突然喊卡。

曾玟學質疑，就算要晚兩天打，今天一樣可以完成報名，且除了頭份竹南苗栗市之外的15個鄉鎮市，本就跟中央要求的一樣於15號開打，為什麼一併被取消預約？