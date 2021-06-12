淪戰區逾半年 伊索比亞提格雷州陷飢荒危機

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）去(2020)年11月，在伊索比亞北部提格雷州(Tigray)的提格雷人民解放陣線 (Tigray People's Liberation Front)佔領政府的軍事基地後，伊索比亞政府對該省發動了軍事行動，由於戰事已持續超過半年，當地民生經濟受到嚴重衝擊，已逼近爆發大飢荒程度。

聯合國運用標準化的糧食安全階段綜合分類(IPC量表)分析提格雷地區與鄰近的阿姆哈拉州(Amhara)、阿法爾州(Afar)州後發現，超過35萬人已達該量表最嚴重的第五級「饑荒與人道危機」，這代表這些地區已有至少20%的家庭面臨無法滿足食物、其他基礎需求，且陷入挨餓、死亡與嚴重營養不良的危機中。

儘管如此，伊索比亞政府拒絕承認該量表產出的結果，並表示隨著政府軍隊逐漸拿下提格雷州各地，地方秩序已逐漸恢復，人道問題並不難解決。

人道事務與緊急援助副秘書長洛科克(Mark Lowcock)直言，該地已陷入飢荒狀態，而且狀況還會再惡化，聯合國世界糧食署(WFP)、聯合國糧食及農業組織(FAO)與聯合國兒童基金會(UNICEF)則呼籲，外界應立即採取必要措施以重建當地秩序。

當地居民向BBC表示，在這7個月中，他們所有的牲畜與糧食都被軍隊劫掠一空，當地民兵還禁止他們向政府軍隊求援，雖然可以看到載運補給物資的車輛經過，部分地區仍沒有足夠的食物，在所有藏起來的食物都即將見底的情況下，居民只能挨餓。

然而，由於國際社會對於「飢荒」(Famine)的定義嚴格，對飢餓人數、營養不良率與因饑餓而喪生的日死亡人數皆有要求，IPC的報告仍無法正式使用此字，僅能以「災難性」去暗示未來幾個月中該地區有陷入飢荒的可能性，希望外界積極伸出援手。