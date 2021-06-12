台灣端午連假首日匝道管制國道交流道塞爆　交通部緊急放寬

(台灣英文新聞/社會組 台北綜合報導)為防疫情擴散至南部，交通部昨(11)晚間實施交管，反而導致多處交流道因下班車潮壅塞，民眾罵聲連連認為沒有實際防堵到返鄉車潮。

最近更新 0612 12:50

首次發稿 0612 11:00

今(12)日為端午連假第一天，為防堵台灣疫情擴散湧返鄉車潮，交通部實施三項管制，包含國道嚴格匝道儀控、服務區賣場暫停營業僅提供部分廁所及加油站、國道計程收費無20公里優惠里程。

綜合媒體報導，昨晚9時起交通部展開「高強度」匝道管控，國一建國、圓山、新北五股、中和等多處交流道都出現壅塞，不少民眾心驚是要回去過節嗎？擔憂再次爆發群聚感染，但有網友指出，並不是每個人的上班時間都是朝九晚五，車潮只是因管制暴增的下班車流。

立委洪孟楷昨晚在臉書發文，大排長龍通勤公車枯等兩小時仍上不了交流道，阻擋的不是返鄉是回家！通勤公車大排長龍卻無法上交流道，滿車乘客共處兩個多小時更是令拍照者質疑這不會有染疫的風險嗎？

洪孟楷說，已經和交通部、高公局局長聯繫，也說有看到這樣狀況，也說因為是小客車的關係而導致塞車。今天交通部所規劃要讓返鄉民眾難上交流道，但看到影響最大的反而是工作一整天下班卻遲遲無法回到家的民眾。以往沒管制也不會那麼塞，今年因為管制，反而釀成史上要上交流道最困難的場面。

對於昨晚交管，不少民眾怒氣沖沖於交通部臉書留言，「連救護車都被你這爛政策給堵在建國高架上」、「返鄉的人上交流道後就暢行無阻了，短途上下班的還要一起跟你塞那麼久」、「害我們住林口在台北市上班的人回不了家」、「利用這樣來軟封城有什麼意義你上了匝道還能迴轉？」

據高公局即時路況資訊顯示，上午六都多處國道交流道都出現嚴重回堵，以國道3號往國道5號為例，清晨5時許就有很多車輛在入口處排隊，上午9時，國3南港往國5方向回堵1.5公里，國3木柵往國5方向回堵一公里，另國1圓山、五股及國3土城都有回堵，但主線都很順暢。

高公局表示，截至今日上午九時，國道全線交通量為11.1百萬車公里，預估本是交通量為53百萬車公里；南向雪隧通過量為3,671輛次，較去年端午連假首日減少82％，國道整體車流量比去年端午連假首日少很多，但因嚴格匝道儀控，造成六都國道交流道車輛回堵到地方道路，用路人大約要等一小時才能上國道。

中央社報導，交通部長王國材上午視察高公局，針對目前執行的嚴格匝道儀控管制造成交流道回堵，王國材指示高公局彈性處理，針對民生物流及大客車較多匝道，請交控中心監控人員彈性放寬綠燈秒數，緊急救護車輛可走匝道路肩。



(影/高公局臉書)