澎湖福朋喜來登 五星海鮮美饌直送到你家

近期餐飲習慣改變，掀起了一波居家飲食熱潮。澎湖福朋喜來登酒店為提供安心便利的用餐享受，推出「五星美饌宅配」服務，將Google 4.9顆星高分評價的「聚味軒海鮮中餐廳」多道人氣經典料理空運到台灣本島，只需一指下訂，就可省下冗長繁複的備料、煮菜時間，五分鐘簡單復熱就能把五星美饌端上餐桌，輕鬆與家人安心共享幸福食光。

星級澎湖海鮮佳餚 宅配直送到你家

「聚味軒海鮮中餐廳」行政總主廚葉尚廣師傅將菜單上多款人氣料理化身星級居家料理包，並為宅居生活打造「福朋經典熱銷組」及「澎湖豪華海陸組」兩款居家防疫箱 (3-4人份/ 一箱)，主廚特別極力推薦「澎湖南瓜大蝦海鮮粥」，以昆布海鮮高湯將澎湖南瓜及生米慢煮細燉，搭配上風味濃郁、口感鮮脆的澎湖海大蝦及新鮮小管、郭家牡蠣、手工自製海菜鮮魚丸，匯集成一品澎湖南瓜大蝦海鮮粥。充滿澎湖經典特色的兩款居家防疫箱，完美鎖住鮮美滋味，「澎湖豪華海陸組」含主廚經典力作澎湖南瓜大蝦海鮮粥、三杯鮮小管、香烤味噌土魠魚、石鱉花生滷豬腳各乙份；「福朋經典熱銷組」含主廚秘製菜脯半煎煮土魠魚、塔香三杯金錢鰻、福朋秘製17盎司牛小排、養生藥膳雞湯各乙份，讓居家辦公的上班族、職業婦女、單身貴族、小家庭，在家「剪了就可以吃」，輕鬆復熱也能品嚐到澎湖頂級海陸盛宴。

另提供超過20道 「單道人氣料理自由配」，無論是層次豐富甘甜迷人的「南瓜黃金海鮮煲」、上乘旬味食材「香烤味噌土魠魚」、澎湖在地風味的「花菜干燒東坡肉」，還是享有「斑王」之美譽、膠質滿分的「泰式龍膽石斑」，主廚精心熬煮秘製醬汁，搭配溫和的辣度與酸溜口感提味，每一口都能吃到龍膽石斑細緻肉質，並展現出美味交織的酸辣風情，消費者都可依照用餐人數線上訂購選擇喜愛的餐點自由搭配。

澎湖福朋喜來登酒店應援居家防疫，凡訂購「澎湖豪華海陸組」或「福朋經典熱銷組」任一款居家防疫箱，即可享「福朋經典熱銷組」NT$2,350元 (原價NT$2,600元)、「澎湖豪華海陸組」NT$2,480元(原價NT$2,680元)限時優惠價。購買連結

自"煮”防疫料理大募集 送澎湖星級美饌

澎湖福朋喜來登邀您宅在家，齊心抗疫！即日起至06月20日凡至澎湖福朋喜來登粉專指定貼文上傳居家防疫料理，就有機會抽中價值2600元的「福朋經典熱銷組」。澎湖福朋喜來登酒店粉絲專頁

聚味軒海鮮中餐廳「外帶美食饗宴」8折優惠、「免下車取餐」服務超安心

澎湖福朋喜來登酒店即日起至06月28日起，最受歡迎的聚味軒海鮮中餐廳推出「外帶美食饗宴」服務，行政總主廚葉尚廣師傅嚴選菜單上多道經典菜餚，包含老饕指定必吃海派明蝦粥、經典櫻花蝦炒飯、暖心剝皮辣椒土雞湯、夏季限定金銀蛋絲瓜、金沙綠竹筍、秘製黑椒牛小排等20款料理，並提供現點現做的外帶服務，要讓饕客「宅」在家也能安心享受允指回味的五星饗宴。

澎湖福朋喜來登酒店防疫再升級！消費者除可至三樓聚味軒海鮮中餐廳現場點餐外，也祭出「免下車取餐服務」，不需直接進入館內，只需要一通電話提前預訂餐點跟預約取餐時間，即可直接幫您送上車，全面打造無接觸式防疫消費方式，讓您吃得更安心。

即日起至06月28日，凡澎湖居民電話訂購「冷凍宅配」或「外帶美食饗宴」自取服務，即可享8折限時優惠。訂餐專線：(06)927-1005