【港味不再】國安法伸入影業 香港電影將遭嚴格審查

習近平出現在香港六四紀念館電視螢幕上（圖／美聯社） 習近平出現在香港六四紀念館電視螢幕上（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）自國安法上路後，香港言論自由遭到步步限縮，今（11）日港府公布《電影檢查條例》修訂版，更進一步加強對電影的審查。香港蓬勃的影視文化，從此蒙上一層陰影。

《電影檢查條例》檢查員指引修訂內容如下：

一、檢查員應小心留意影片中對可能構成危害國家安全罪行或可能以其他方式損害香港特區維護國家安全的行為或活動所作的描繪、刻劃或表現，及可客觀和合理地被視作認同、支持、宣揚、美化、鼓勵或煽動該等行為或活動的內容。

二、當考慮整部影片及對觀眾的影響時，檢查員應顧及其防範和制止危害國家安全行為或活動的職責，及香港居民維護國家主權、統一和領土完整的共同義務。

檢查員可依據相關條例，禁止影片上映。

美聯社指出，此舉儼然使香港電影面臨與中國同等嚴苛的審查標準。若有任何批判中共領導階級的影射，或與北京政府所推崇的價值觀相悖，恐怕都過不了審查員那關。

今年3月，描繪2019年香港理工大學反送中警民衝突的紀錄片《理大圍城》（Inside the Red Brick Wall），即因被指有鼓吹顛覆國家之虞，遭多個單位取消播映。今年5月，香港審查單位也對一家醫院的工會發出警告，要求其不得放映兩部與六四天安門事件有關的電影。

自由亞洲電台引述香港中文大學新聞與傳播學院講師梁麗娟說法，從影人員將因忌憚無法通過審查，而綁手綁腳，無法發揮創造力，拍出想拍的影片，恐怕連帶衝擊對香港影業的投資。