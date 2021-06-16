台灣最大工業氣體製造商聯華氣體 SMR技術「製氫兼減碳」

（台灣英文新聞／楊琇羽 台北報導）氫氣是備受矚目的未來環保能源，也是台灣半導體晶圓製造商關鍵材料之一，而日本汽車大廠近日正在開發「氫」燃料電池汽車以減少碳排放量。國內最大氣體製造商聯華氣體近日表示，公司製氫過程中的碳捕捉技術有助減少碳排碳量，相當於每天6公頃林地的固碳量，能協助台灣企業客戶有效達成減碳計畫。

隨著全球碳定價機制進一步的完善和改進，碳價在今年5月初更創下每公噸50歐元的新高，外界看好能吸引更多創新潔淨技術投資，而低碳企業可望從中受益。其中，「氫」能源議題受到非常大的重視，為達到淨零碳排的承諾，包括美英日韓等國都投入以氫氣為新能源的開發，而澳洲更要打造「氫谷」推廣便宜環保的氫能。

施羅德投信氣候變化策略產品經理林良軍說，由於碳價格持續上升，風能或太陽能等綠色能源更具競爭力，最終改變消費者和供應商的商業行為。

身為台灣最大的工業氣體製造商，聯華氣體的SMR氫氣製程的排碳量相當領先，氫氣生產過程中還運用「碳捕捉及儲存（Carbon Capture and Storage，簡稱CCS）」技術，捕捉高達97%~99％以上的二氧化碳，每日約可捕捉約60公噸二氧化碳，壓縮及冷凝後轉為二氧化碳產品，再次循環利用。公司表示，其藉由碳捕捉技術而減少的排碳量，相當於每天6公頃林地的固碳量。

另一方面，許多人不知道的是，聯華氣體也和半導體供應鏈沾上邊。氫氣最常用於為電子加工過程中提供還原性環境，特別是在高溫過程中。此外，氫氣還可作為載氣應用於化學摻雜等薄膜製備或改性工藝，對於半導體晶圓製造商更是關鍵材料之一。聯華氣體傳是台積電工業氣體供應商，其製氫技術呼應了半導體龍頭的碳足跡計畫。

聯華氣體詹資深顧問表示，目前台灣的再生能源發電比例僅有5.8％，而台灣現採用水電解製氫的業者，電力來源仍是以化石燃料發電廠為主。因此，水電解製氫實際透過台電供電的排碳量，是聯華氣體SMR製程中使用台電供電的3.1倍，並未達到減碳的目的。