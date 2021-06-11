臺灣證交所：本週發行量加權股價指數漲幅約為0.39% 上市股票總市值達52.66兆元

根據臺灣證券交易所統計，110年6月11日發行量加權股價指數收盤為17,213.52點，較上週(110年6月4日)的17,147.41點上漲66.11點，漲幅約為0.39%，台灣50指數收盤為13,741.92點，較上週的13,672.78點上漲69.14點，漲幅約為0.51%，寶島股價指數收盤為19,574.60點，較上週的19,460.04點上漲114.56點，漲幅約為0.59%。產業別指數方面，漲幅以生技醫療類指數上漲3.49%為最大，跌幅以玻璃陶瓷類指數下跌8.34%為最大，未含金融類指數上漲76.34點，漲幅約為0.51%，未含電子類指數下跌69.70點，跌幅約為0.36%，未含金融電子類指數下跌42.17點，跌幅約為0.25%。

本週集中交易市場總成交金額為2兆722.15億元，全體上市股票成交金額為2兆144.36億元，股票成交量週轉率為4.66%，各產業上市股票交易情形如下：

成交金額前三名為：

第一名，航運類6,275.03億元，占全體上市股票交易金額31.15%

第二名，半導體類5,217.97億元，占全體上市股票交易金額25.90%

第三名，電子零組件類1,747.41億元，占全體上市股票交易金額8.67%

成交量週轉率前三名產業為：

第一名，航運類26.92%

第二名，造紙類23.69%

第三名，光電類13.94%

累計今年年初開盤迄今共104個交易日，集中市場總成交金額為42兆5,429.81億元，市場日平均成交金額為4,090.67億元，股票成交量週轉率為104.61%，股票日平均成交量週轉率為1.01%。

2021年6月11日全體上市公司市場總值為新台幣52兆6,612.52億元，較上週(2021年6月4日)市值52兆4,602.46億元增加2,010.06億元，增幅約為0.38﹪。

(以上資料為初步統計資料，成交資料不包含本週最後交易日鉅額及外幣交易之成交資料)