新北魩鱙禁漁期將開始 請漁民朋友遵守禁漁規定

新北市魩鱙漁業禁漁期將於6月15日開始至同年9月 14日，新北市政府漁業處呼籲漁民遵守禁止捕撈魩鱙之規定， 讓資源得以永續利用。

魩鱙漁業是我國重要家計型沿岸漁業之一，為國人重要消費魚種， 臺灣魩鱙漁業所捕獲的種類主要是以刺公鯷（Encrasicho lina puntifer）、異葉公鯷（E. heteroloba）及日本鯷（Engraulis japonicus）為主， 新北市魩鱙漁業主要產地為淡水區海域，產量約佔全國產量5～10 %左右。為維護魩鱙資源，管理魩鱙漁業，新北市政府除每年收購魩 鱙漁船輔導轉營其它漁業外，亦公告實施魩鱙漁業禁漁期、漁區與漁 具限制、禁止等相關事項，其中更規範本市經營魩鱙漁業不得於每年 6月15日至9月14日期間作業，並遵照中央訂定之漁獲配額量進 行捕撈，以維護魩鱙漁業資源量。

漁業處表示，魩鱙俗稱「吻仔魚」，是台灣沿近海經濟漁獲之一，資 源永續維護是產業得以長久經營推廣的基礎，因而有需要訂定禁漁相 關措施管制漁撈行為， 違反規定者將依漁業法核處漁業人及漁業從業人各新臺幣3萬元至1 5萬元罰鍰，籲請漁民朋友們遵守相關管制規定， 讓漁業資源得以永續利用，創造永續海洋。