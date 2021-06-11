Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

新北魩鱙禁漁期將開始 請漁民朋友遵守禁漁規定

By 台灣英文新聞
2021/06/11 17:13
照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

照片來源：新北市政府漁業及漁港事業管理處提供

新北市魩鱙漁業禁漁期將於6月15日開始至同年9月14日，新北市政府漁業處呼籲漁民遵守禁止捕撈魩鱙之規定，讓資源得以永續利用。

魩鱙漁業是我國重要家計型沿岸漁業之一，為國人重要消費魚種，臺灣魩鱙漁業所捕獲的種類主要是以刺公鯷（Encrasicholina puntifer）、異葉公鯷（E. heteroloba）及日本鯷（Engraulis japonicus）為主，新北市魩鱙漁業主要產地為淡水區海域，產量約佔全國產量5～10%左右。為維護魩鱙資源，管理魩鱙漁業，新北市政府除每年收購魩鱙漁船輔導轉營其它漁業外，亦公告實施魩鱙漁業禁漁期、漁區與漁具限制、禁止等相關事項，其中更規範本市經營魩鱙漁業不得於每年6月15日至9月14日期間作業，並遵照中央訂定之漁獲配額量進行捕撈，以維護魩鱙漁業資源量。

漁業處表示，魩鱙俗稱「吻仔魚」，是台灣沿近海經濟漁獲之一，資源永續維護是產業得以長久經營推廣的基礎，因而有需要訂定禁漁相關措施管制漁撈行為，違反規定者將依漁業法核處漁業人及漁業從業人各新臺幣3萬元至15萬元罰鍰，籲請漁民朋友們遵守相關管制規定，讓漁業資源得以永續利用，創造永續海洋。

更新時間 : 2021-06-11 17:47 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元