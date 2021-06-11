以書香佐茶 坪林茶博館「以讀攻毒」有獎徵答送最鮮好茶！

宅在家防疫的朋友們有福了！ 坪林茶業博物館因應疫情推出「書香佐茶-以讀攻毒」 線上有獎徵答，一系列活動中將陸續送出總價值數萬元的春茶， 還會介紹各種茶主題好書， 邀請大家一起體驗充滿書香與茶香的防疫時光！

今年的春茶在六月初剛剛新鮮上市， 坪林的茶向來以芬芳甘醇的好品質著稱，此刻正是品茗好時機， 為了協助茶農推廣好茶，同時鼓勵大眾認識茶文化， 坪林茶業博物館特別推出線上有獎徵答活動， 館方嚴選在地小農產製的茶葉，搭配各種茶主題的繪本、詩集、 小說、工具書等優質圖書，作為活動獎品組合， 用產地直送的溫暖心意，邀請大家利用居家防疫的時間， 一起喝好茶、讀好書，長知識兼養生！

新北市文化局表示， 坪林茶業博物館為了讓茶文化推廣不受疫情影響停擺， 積極發揮創意巧思，陸續開發了一系列數位服務， 包含虛擬實境線上展覽、Tea Podcast超時空茶播吧、曉茶塾線上課程、茶知識學習單、 視訊背景美圖下載等，方便各年齡層的民眾不用出門， 就能隨時上線享用免費學習資源。除了藉此讓知識傳承不中斷外， 更希望透過多元形式的藝文體驗，舒緩大眾疫期間焦慮不安的情緒， 用文化的力量帶給心靈慰藉與溫暖，與大家齊心抗疫，共度難關。

「書香佐茶-以讀攻毒」 有獎徵答活動即日起在坪林茶業博物館臉書粉絲專頁舉辦， 歡迎大家一起上線參與，眾多精選獎品送完為止， 詳情請至館方粉絲專頁查詢www.facebook.com/ pinglin.tea.m。