培力園早餐店才開幕就遇疫情重創　少年狂做800份法式套餐挺醫護

疫情造成餐飲業重創， 由新北市政府社會局補助委託更生少年關懷協會辦理的新北市少年培 力園，甫在5月10日與知名早餐店品牌弘爺漢堡合作， 在泰山區民生路12號開設公益早餐店，也受到衝擊， 但這群少年不服輸， 乾脆做起800份的餐點分別送到新北市4家醫院和快篩站， 公益早餐店店長陳亦華說：「別人送午、晚餐， 我們送早餐和下午茶！」

少年培力園主任莊宛蒨表示， 原本想培力少年自力更生的公益早餐店，才歡喜開幕， 沒想到隔天疫情就爆發，接著3級管制，少年守了一個月的早餐店， 期待疫情趨緩，而泰山區確診數也一直浮上來， 考量餐飲仍是民生必需，因此少年們堅守崗位。

公益早餐店店長陳亦華說，看到第一線醫療人員不眠不休的救人， 心中深感不捨，希望也能為台灣社會做些什麼， 讓這些辛勤付出的醫療人員感受到支持與鼓勵。

陳亦華表示，她是北漂的孩子，在疫情爆發後， 南部家人即要她快回家，每日電話中的爭執讓她好無奈， 她了解家人是擔心和關懷，仍與一群少年夥伴堅守，每天蘆洲、 泰山往返，疫情與營業額雙重壓力下， 有時一天不到2千元的營業額，還要養工讀生，都不知道該怎麼辦， 但若不排班，工讀生就沒有收入，因此只能苦撐。

莊宛蒨說，在去年疫情緊張時期， 培力園曾為新北市16家醫院的醫護人員， 以每院贈送200份雞蛋糕餐的行動，慰勞醫護人員， 因此鼓勵少年們這次疫情更加嚴峻：「何不送早餐再力挺？」 工讀生小豪馬上舉雙手贊成，於是全力動員煎肉片、煎蛋吐司、 炸雞塊、調飲料。

當店長與4家醫院聯繫，詢問是否接受少年送早餐過去？ 院方人員竟然開心的回應：「沒有人會想到要送早餐給醫護耶， 因為一大早太辛苦了！但確實有此需求， 尤其是剛上完大夜班醫護人員！」有了院方的鼓勵， 培力園的少年們更加努力，研發專為醫護人員的套餐「 法式土司組合餐」， 讓醫護人員無論在早上或下午休息時刻都能感受到少年們的溫暖。