國中會考成績今出爐 新北15日起提供升學諮詢專線 協助學生選填志願

110年國中教育會考成績於今(11)日出爐， 為協助學生志願選填，將6月15日至25日訂為「 新北市高級中等學校免試入學適性輔導週」，自15日起請國中學校 透過專業輔導人員、教師及輔導老師，協助學生選填志願， 並適時提供家長諮詢與建議。

新北學生成績表現優異亮眼， 福和國中獲滿級分陳加恩同學是位求知若渴的學生， 在課程上遇到疑惑必立即發問， 課後亦會運用通訊軟體拍下問題尋求解答。 她也曾參與新北市科展競賽，以研究主題「薑計就計」 獲得國中組化學科甲等以及鄉土教材獎，陳加恩表示「 會考要考得好，不只要讀學科，還要動手實作以印證知識」。

青山國中小蘇子茗同學也獲得滿級分， 平時全方位學習的他曾擔任學生自治會會長， 也利用暑假服務台東偏鄉， 更參加教育部美感生活學習地圖課堂創作並獲邀成果論壇發表， 在校內模擬聯合國課程，以「後疫情時代的國際情勢與經貿發展角度 思考」發表意向書，成績出爐後師生都為他感到高興。

同樣獲得滿級分的江翠國中吳群幸同學， 在八年級才由體育班轉到普通班， 最後利用九年級最後一年留在學校晚自習，做規律的讀書計畫， 經歷一番衝刺努力下，終於在會考時衝出5A++及作文6級分的優 異表現，值得稱許。吳群幸表示「努力」 才是真正邁向成功的唯一道路， 並為自己努力過後得到的果實感到榮耀。

此外，福營國中李玟勳同學為學校的棒球隊隊員， 體育與學業成績皆十分優異，本次會考也表現不俗，除了英語科獲得 A以外，其餘科目均有A++的佳績。玟勳對未來相當有想法且努力 付諸實踐。在國中期間除了術科棒球跟學業之外，也認真學習日文， 在不斷努力下，已入選棒球國手， 也即將以公費生身分赴日留學打球，期待未來在甲子園發光發熱。

教育局表示，於6月24日至30日每日上午8時至下午5時（ 假日除外）及7月1日上午8時至中午12時， 安排本市適性入學宣導講師(詳見附表)，每一時段2位以上講師提 供電話諮詢服務。同時亦於前開期間提供12年國教志願選填諮詢專 線（02）2960-3456分機2663、2661、2662 。

6月15日至23日為基北區模擬選填志願時間，於24日公布實際 招生名額，正式選填志願時間從24日中午12時起至7月1日中午 12時截止，家長及學生可逕上110學年度基北區高級中等學校免 試入學委員會網站(https://ttk.entry. edu.tw) 選填志願。請學生務必先行查詢個別序位區間資訊後， 再上網選填志願。

教育局提醒，在報名部分，應屆畢業同學請配合就讀國中的報名收件 時間，而個別報名學生（非應屆畢業生、變更就學區學生)請在7月 3日上午9時至下午4時或4日上午9時至中午12時進行線上報名 ，請參見基北區高級中等學校免試入學委員會網站公告內容。

福和國中獲滿級分陳加恩同學是位求知若渴的學生，在課程上遇到疑惑必立即發問，課後亦會運用通訊軟體拍下問題尋求解答。(照片來源：新北市教育局提供)

青山國中小蘇子茗同學獲得滿級分，平時全方位學習的他曾擔任學生自治會會長，也利用暑假服務台東偏鄉。(照片來源：新北市教育局提供)