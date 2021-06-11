臺灣證交所：全體上市公司2021年5月份當月營收較2020年同期成長17.14%

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計875家及78家，共計953家皆已於110年6月10日前完成110年5月營收申報作業。

依據上市公司公告110年5月營收顯示，本（5）月份全體上市公司營收總計2兆9,760億元，較109年同期成長4,355億元（17.14%），營收成長公司共718家，衰退公司共235家，較108年同期則成長3,540億元（13.5%）。另累計1至5月全體上市公司營收總計14兆7,310億元，較109年同期成長2兆7,713億元（23.17%），營收成長公司共779家，衰退公司共174家（相關資料詳如附表），較108年同期則成長2兆1,139億元（16.75%）。

全體上市公司110年5月當月營收呈現成長趨勢之主要產業為油電燃氣業、航運業及塑膠工業，衰退趨勢之主要產業為金融保險業、電腦及週邊設備業及觀光事業。全體上市公司1至5月累計營收呈現成長趨勢之前三名產業為航運業、塑膠工業及玻璃陶瓷業，衰退趨勢產業為觀光事業。

證交所表示，經瞭解全體上市公司當（5）月份營收成長較大之產業，油電燃氣業受成品油及石化價格上漲影響，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業受去年同期肺炎疫情影響，產品價格下跌，本期需求及價格回升，致本月較109年同月成長；當（5）月份營收衰退較大之產業，金融保險業受5月台幣匯價相對強勢及保險業務淨收益減少等因素影響，致淨收益減少，電腦及週邊設備業因上游零組件供料不足，影響出貨量，觀光事業因國內疫情升溫影響，場館暫停營業致個別公司營收大幅萎縮，致本月較109年同月營收衰退。

全體上市公司累計至110年5月營收成長較大之產業，航運業受惠貨量及運價上漲，塑膠工業因化工產品需求強勁，價格持續上漲，玻璃陶瓷業受去年同期肺炎疫情影響，營收基期較低，致累計營收成長；累計營收衰退較大之產業，觀光事業受肺炎疫情影響，國內外旅遊需求減少，致累計營收衰退。

證交所亦表示，前開營收彙總資訊，投資人可至公開資訊觀測站查閱參考，網址如下：https://mops.twse.com.tw/mops/web/t21sc04_ifrs。