Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 社會

【更新】周五台灣連五震！花蓮壽豐地震芮氏規模5.3 氣象局：板塊作用、慎防山區土石鬆動

氣象局也提醒民眾，地震頻繁加上連日豪雨，出入山區要特別留意土石鬆動，保持警覺以測安全

By 施家恩, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 17:15
【更新】周五台灣連五震！花蓮壽豐地震芮氏規模5.3 氣象局：板塊作用、慎防山區土石鬆動
【更新】周五台灣連五震！花蓮壽豐地震芮氏規模5.3 氣象局：板塊作用、慎防山區土石鬆動
【更新】周五台灣連五震！花蓮壽豐地震芮氏規模5.3 氣象局：板塊作用、慎防山區土石鬆動

原始發稿時間：6月11日16:10，更新時間：6月11日17:15

（台灣英文新聞／施家恩　台北報導）東台灣今 11日（周五）下午連五震，民眾驚嚇。先是下午1點12分及14分發生芮氏規模5及4.3地震，接著下午3點33分、34分、36分分別發生規模5.3、4.0、以及4.9的地震。根據中央氣象局最新資訊，最新的三起地震震央在本島花蓮縣壽豐鄉 ，花蓮測得最大震度為5級。由於今日地震頻繁，加上連日豪雨，氣象局提醒民眾出入山區要留意土石鬆動，保持警覺以測安全。

根據中央氣象局資料，下午3點36分規模4.9的地震震央位於花蓮壽豐鄉（花蓮縣政府西南方14.4公里處），地震深度僅12.8公里，為極淺層地震。除了花蓮市測得震度3級地震，南投震度也有3級。震度2級地區包括宜蘭縣、台中市、彰化縣。震度1級包括桃園、雲林、台東、苗栗、新竹、嘉義。

稍早 3點33分發生的規模5.3地震，震央同樣位於花蓮壽豐鄉（花蓮縣政府西南方14.3公里處），地震深度僅11.2公里。花蓮最大震度5級，南投測得震度3級。台中、宜蘭、台東、桃園、雲林、彰化、苗栗、新竹、嘉義2級。新北、台北、新竹、台南、屏東震度1級。

今天下午1點多的兩起地震，震央亦均在花蓮壽豐鄉，氣象局地震中心吳健富副主任表示，今日下午地震與板塊活動相關，尤其花蓮壽豐鄉係菲律賓海板塊隱沒在歐亞大陸板塊交界處，為相當容易發生地震的脆弱區域。

吳健富也提醒民眾，地震頻繁加上連日豪雨，出入山區要特別留意土石鬆動，保持警覺以測安全。
地震

相關新聞

【不再有邊緣人】台灣國家級「地震警報」發布標準將統一　震度4以上地區就會收到
【不再有邊緣人】台灣國家級「地震警報」發布標準將統一　震度4以上地區就會收到
2021/04/20 17:08
北台灣花蓮18日晚間連2震、省道傳落石等零星災情　台鐵通報：東西幹線均有列車延誤
北台灣花蓮18日晚間連2震、省道傳落石等零星災情　台鐵通報：東西幹線均有列車延誤
2021/04/19 00:13
【更新】日本宮城外海傳規模7.2強震　一度發布海嘯警報
【更新】日本宮城外海傳規模7.2強震　一度發布海嘯警報
2021/03/20 17:55
【311福島核災十年】重建未完、禁地依舊 驚心數字回顧災情
【311福島核災十年】重建未完、禁地依舊 驚心數字回顧災情
2021/03/11 14:49
地牛翻身！宜蘭南澳發生規模3.6地震 新北烏來1級震度
地牛翻身！宜蘭南澳發生規模3.6地震 新北烏來1級震度
2021/03/05 20:50

更新時間 : 2021-06-11 17:46 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元