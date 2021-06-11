【更新】周五台灣連五震！花蓮壽豐地震芮氏規模5.3 氣象局：板塊作用、慎防山區土石鬆動

原始發稿時間：6月11日16:10，更新時間：6月11日17:15

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）東台灣今 11日（周五）下午連五震，民眾驚嚇。先是下午1點12分及14分發生芮氏規模5及4.3地震，接著下午3點33分、34分、36分分別發生規模5.3、4.0、以及4.9的地震。根據中央氣象局最新資訊，最新的三起地震震央在本島花蓮縣壽豐鄉 ，花蓮測得最大震度為5級。由於今日地震頻繁，加上連日豪雨，氣象局提醒民眾出入山區要留意土石鬆動，保持警覺以測安全。

根據中央氣象局資料，下午3點36分規模4.9的地震震央位於花蓮壽豐鄉（花蓮縣政府西南方14.4公里處），地震深度僅12.8公里，為極淺層地震。除了花蓮市測得震度3級地震，南投震度也有3級。震度2級地區包括宜蘭縣、台中市、彰化縣。震度1級包括桃園、雲林、台東、苗栗、新竹、嘉義。

稍早 3點33分發生的規模5.3地震，震央同樣位於花蓮壽豐鄉（花蓮縣政府西南方14.3公里處），地震深度僅11.2公里。花蓮最大震度5級，南投測得震度3級。台中、宜蘭、台東、桃園、雲林、彰化、苗栗、新竹、嘉義2級。新北、台北、新竹、台南、屏東震度1級。

今天下午1點多的兩起地震，震央亦均在花蓮壽豐鄉，氣象局地震中心吳健富副主任表示，今日下午地震與板塊活動相關，尤其花蓮壽豐鄉係菲律賓海板塊隱沒在歐亞大陸板塊交界處，為相當容易發生地震的脆弱區域。

吳健富也提醒民眾，地震頻繁加上連日豪雨，出入山區要特別留意土石鬆動，保持警覺以測安全。