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【快訊】涉嫌利用總統出訪專機走私9000多條香菸　前國安局人員吳宗憲、張恒嘉一審各判刑逾10年

兩人涉嫌利用總統蔡英文2019年7月「自由民主永續之旅」出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位獲報後立即布線，掌握情資並追查。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 16:39
有國安人員涉嫌利用2019年總統出訪專機返台時，企圖夾帶大量香菸入境。（民眾提供/中央社檔案照片）

有國安人員涉嫌利用2019年總統出訪專機返台時，企圖夾帶大量香菸入境。（民眾提供/中央社檔案照片）

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【快訊】涉嫌利用總統出訪專機走私9000多條香菸　前國安局人員吳宗憲、張恒嘉一審各判刑逾10年2019年8月27日, 台北地院深夜裁定國安局少校吳宗憲（右）、張恒嘉（左）各100萬元交保、限制住居。（中央社檔案照片）

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）曾經喧騰一時的總統府菸品走私案，台北地方法院今天(11日) 宣判，前國安局人員吳宗憲被依貪污等罪判有期徒刑10年4月、張恒嘉被判10年2月，均褫奪公權10年。全案可上訴。

總統蔡英文的「自由民主永續之旅」2019年7月11日出發，但檢調單位接獲密報指稱，有國安人員將利用總統專機出訪回程，國賓禮遇貨物海關免驗的機會，私運大量香菸入境，檢調單位立即布線，掌握情資並追查。

不願具名的海關人員表示，這名國安人員分批訂購不同品牌香菸，並存放在桃園機場管制區內的華膳空廚免稅品倉庫內，在總統專機抵台前，9000多條香菸分裝在5個航空貨運專用貨櫃，等到總統專機降落後，這5個航空貨櫃就偽裝成從專機上卸載貨物，伺機把成箱香菸裝上等候的貨車，幸好被海關即時攔下，清點後送往私貨倉庫存放。

熟悉作業流程的人員指出，一般網路訂貨需依顧客指定班機交付給貨主，但這麼大量的香菸竟能存放在機場管制區內倉庫，懷疑有作業人員協助掩護，並依照特定班機時間，拖運到國賓門的停機坪等候，否則難以順利入境。

中央社報導, 根據桃園機場禮遇相關規定，國賓級對象的行李免驗，由國賓對象工作人員自行處理。這次因為事前接獲密報，掌握情資，才能及時攔截9000多條香菸。

【快訊】涉嫌利用總統出訪專機走私9000多條香菸　前國安局人員吳宗憲、張恒嘉一審各判刑逾10年
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