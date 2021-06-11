Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

瀕絕白犀牛自在玩泥巴　臺北動物園期盼誕下新成員

台北動物園：野外犀牛因為人類盜獵犀牛角作為藥材而受到威脅，雖然政府及民間都積極投入犀牛保育工作，但至今成效有限，仍待持續努力。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 16:39
白犀牛。（照片由Taipei Zoo提供)

白犀牛。（照片由Taipei Zoo提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣三級疫情警戒延長，臺北市動物園配合防疫封園，少了遊客熙熙攘攘的聲響，加上近日連日大雨讓白犀牛們開心的在「泥巴床」上打滾，保育員意外發現，動物們在自然互動下，似乎比較會出現交配行為。

隨著夏天的到來，天氣越來越炎熱，許多人配合防疫待在家裡，忍不住吹電風扇和開冷氣。白犀牛在炎炎夏日也有牠們獨特的避暑方式，那就是泥巴床。

犀牛非常喜歡泥巴浴，牠們會將肚子貼在泥地上散熱，或是在泥巴中翻滾，濕濕的泥巴除了可以為犀牛降溫，在身上乾掉的泥巴也能為犀牛帶來防曬、防蟲的作用。特別是這幾週，園內刺蠅、牛蠅較多，保育員除了為白犀牛噴上防蟲的藥，也會讓牠們盡情地在泥巴中翻滾，用泥巴蓋住皮膚來防止蚊蟲叮咬。

瀕絕白犀牛自在玩泥巴　臺北動物園期盼誕下新成員

白犀牛。（照片由Taipei Zoo提供)

臺北動物園表示，5月中就觀察到白犀牛「犀旺（公）」和「犀春（母）」有2次駕乘行為，6月初也有疑似交配行為發生，保育員持續密切關注兩隻白犀牛的互動，期望在封園期間沒有遊客干擾之下，犀旺與犀春可以成功完成交配。

犀旺和犀春都來自六福村主題遊樂園的個體，為了延續白犀牛種群而先後來到臺北動物園，2013年2月曾經順利繁殖出一隻小雄性犀牛「犀奇」，2019年為了繼續繁衍白犀牛族群，將「犀奇」借殖到高雄壽山動物園，和該園的雌性白犀牛「寶寶」配對。

園方指出，所有現生犀牛都已被列為瀕臨絕種保育類動物，牠們在地球上生存超過4千多萬年，過去曾有30多種犀牛，目前只剩下5種犀牛，而非洲的白犀牛正是其中1種。野外犀牛因為人類盜獵犀牛角作為藥材而受到威脅，雖然政府及民間都積極投入犀牛保育工作，但至今成效有限，仍待持續努力。

瀕絕白犀牛自在玩泥巴　臺北動物園期盼誕下新成員

白犀牛。（照片由Taipei Zoo提供)
台北動物園
白犀牛
保育類動物
瀕臨絕種
盜獵

相關新聞

為台灣蘭嶼豬保種努力！台北市動物園：伊時誕下兩隻豬寶寶
為台灣蘭嶼豬保種努力！台北市動物園：伊時誕下兩隻豬寶寶
2021/06/09 16:17
復育臺北赤蛙　臺北動物園啟動「神蛙」環境測試
復育臺北赤蛙　臺北動物園啟動「神蛙」環境測試
2021/06/07 16:22
「台灣大蹄鼻蝠」現蹤台北動物園　親子互動及獨立過程列重要紀錄
「台灣大蹄鼻蝠」現蹤台北動物園　親子互動及獨立過程列重要紀錄
2021/06/04 14:25
台北動物園傳喜訊！金剛猩猩Iriki升格當媽 「呷百二」晉級當哥哥
台北動物園傳喜訊！金剛猩猩Iriki升格當媽 「呷百二」晉級當哥哥
2021/05/28 14:05
比大貓熊更需要保育　極危海南長臂猿數量近30隻
比大貓熊更需要保育　極危海南長臂猿數量近30隻
2020/05/18 11:08

更新時間 : 2021-06-11 17:46 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元