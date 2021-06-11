瀕絕白犀牛自在玩泥巴　臺北動物園期盼誕下新成員

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）臺灣三級疫情警戒延長，臺北市動物園配合防疫封園，少了遊客熙熙攘攘的聲響，加上近日連日大雨讓白犀牛們開心的在「泥巴床」上打滾，保育員意外發現，動物們在自然互動下，似乎比較會出現交配行為。

隨著夏天的到來，天氣越來越炎熱，許多人配合防疫待在家裡，忍不住吹電風扇和開冷氣。白犀牛在炎炎夏日也有牠們獨特的避暑方式，那就是泥巴床。

犀牛非常喜歡泥巴浴，牠們會將肚子貼在泥地上散熱，或是在泥巴中翻滾，濕濕的泥巴除了可以為犀牛降溫，在身上乾掉的泥巴也能為犀牛帶來防曬、防蟲的作用。特別是這幾週，園內刺蠅、牛蠅較多，保育員除了為白犀牛噴上防蟲的藥，也會讓牠們盡情地在泥巴中翻滾，用泥巴蓋住皮膚來防止蚊蟲叮咬。

白犀牛。（照片由Taipei Zoo提供)

臺北動物園表示，5月中就觀察到白犀牛「犀旺（公）」和「犀春（母）」有2次駕乘行為，6月初也有疑似交配行為發生，保育員持續密切關注兩隻白犀牛的互動，期望在封園期間沒有遊客干擾之下，犀旺與犀春可以成功完成交配。

犀旺和犀春都來自六福村主題遊樂園的個體，為了延續白犀牛種群而先後來到臺北動物園，2013年2月曾經順利繁殖出一隻小雄性犀牛「犀奇」，2019年為了繼續繁衍白犀牛族群，將「犀奇」借殖到高雄壽山動物園，和該園的雌性白犀牛「寶寶」配對。

園方指出，所有現生犀牛都已被列為瀕臨絕種保育類動物，牠們在地球上生存超過4千多萬年，過去曾有30多種犀牛，目前只剩下5種犀牛，而非洲的白犀牛正是其中1種。野外犀牛因為人類盜獵犀牛角作為藥材而受到威脅，雖然政府及民間都積極投入犀牛保育工作，但至今成效有限，仍待持續努力。

白犀牛。（照片由Taipei Zoo提供)