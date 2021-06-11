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台灣電商大老董事長詹宏志也打好心肝疫苗 發文道歉表愧疚

好心肝診所違規施打疫苗事件持續延燒，許多藝人、名人被爆後表示抱歉。

By 林于雯, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 16:10
電商大老的PChome集團董事長詹宏志。（圖/中央社）

電商大老的PChome集團董事長詹宏志。（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）好心肝診所未遵守規定破壞疫苗施打順序，許多名人、藝人接連被爆在該診所接種疫苗，電商大老PChome董座詹宏志今(11日)發表聲明，承認自己也是其中一員，對此深感懊悔。

好心肝診所違規施打疫苗事件持續延燒，PChome集團董事長詹宏志發出逾700字聲明，強調當初並非主動要求該診所施打疫苗，是接獲通知前往，事後才發覺做錯事了，認為自身判斷力有問題，忘了社會上還有比自己更需要疫苗的人。

文內，詹宏志表示，接獲診所通知的當時心中非常高興也不疑有他，進入診所後發現裡面人山人海，當晚稍晚看到網路上有人質疑，何以診所能有數量龐大的疫苗，才驚覺自己僭越了施打排序類別。

詹宏志推測，因他一直都是好心肝基金會的募款志工，也是固定在診所看病的病人，因此才會被列入優先施打的名單中。最後詹宏志強調，自己並非濫用特權的人，對於疫苗已經打在身上也相當愧疚，盼未來能為疫情做點別的事做為彌補。

根據TVBS的報導，有數名藝人遭點名在名單中，包括侯昌明、曾雅蘭夫婦和郭子乾。稍早經紀人坦言侯昌明夫婦確實已施打。郭子乾則在臉書回應，3月曾向該診所預約自費打疫苗，前幾天收到可以施打的通知就直接去了，對此他也深感抱歉。
好心肝診所
施打疫苗

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