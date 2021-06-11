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北市宣布計程車得協助載送貨物　盼與電商物流、餐飲業者一同挺過台灣三級警戒難關

▲全國疫情三級警戒2度延長至6月28日止，台北市自110年5月24日起所有飲食店、飲料店全面禁止內用，只能外送或外帶，疫情導致餐飲業績減少5成，以內用為主的餐廳影響更達8成，持續下去恐掀倒閉潮。計程車業者也因民眾減少外出，生意大幅下滑，僅剩疫情前1~2成營收。▲在國內疫情尚未趨緩前，北市府依傳染病防治法徵用本市計程車業者，使電商物流、餐飲業、貨運業者及計程車業者在疫情期間得利用彼此資源互相合作，攜手共同挺過疫情難關。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 17:37
台北市長柯文哲10日表示，現在計程車因大家都不出門、業績下滑，但物流反因太忙而塞車，因此透過行政命令鬆綁計程車只能載人的限制；只要疫情還...

台北市長柯文哲10日表示，現在計程車因大家都不出門、業績下滑，但物流反因太忙而塞車，因此透過行政命令鬆綁計程車只能載人的限制；只要疫情還...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）台北市長柯文哲昨 (10日) 宣布，計程車加入物流載貨物及外送餐點，可與商家協商運費，不需照表計費，盼藉此解決物流塞車及計程車業績下滑問題。

北市宣布計程車得協助載送貨物　盼與電商物流、餐飲業者一同挺過台灣三級警戒難關北市6.10記者會直播截圖

台北市長柯文哲10日表示，現在計程車因大家都不出門、業績下滑，但物流反因太忙而塞車，因此透過行政命令鬆綁計程車只能載人的限制；只要疫情還在2、3、4級限制，計程車就可載貨物與餐點，運費可跟商家談，不需按表計費。

他說，計程車原本受法令限制，只能載人且須照表計費，但武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間以行政命令鬆綁限制。

市府在新聞稿指出，台北市政府因應中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情警戒，即日起徵用本市計程車客運業及計程車客運服務業(派遣車隊)所屬車輛，得協助載送貨物及外送餐點；計程車載送貨物之收費基準，依市場機制由計程車業者與合作商家自行協商費用，無須依計費表跳表金額計費。

在國內疫情尚未趨緩前，市府依傳染病防治法徵用本市計程車業者，使電商物流、餐飲業、貨運業者及計程車業者在疫情期間得利用彼此資源互相合作，攜手共同挺過疫情難關。

北市公共運輸處表示，中央流行疫情指揮中心自110年5月15日起宣布進入全國疫情警戒第三級，因應本土疫情持續延燒，全國疫情警戒第三級2度延長至6月28日止，台北市自110年5月24日起所有飲食店、飲料店全面禁止內用，只能外送或外帶，疫情導致餐飲業績減少5成，以內用為主的餐廳影響更達8成，持續下去恐掀倒閉潮。

同時因政府持續宣導民眾避免非必要之外出，以達減少人流移動及群聚感染之風險，作為防疫管制措施，導致電商平台訂單爆增，台北市物流需求增加5倍，貨運業缺人缺車情形嚴重，導致訂單嚴重延遲送貨，民生物資購買困難。

在此同時因民眾大量減少外出，也造成計程車業者生意大幅下滑，僅剩疫情前1~2成營收，使得以每天工作車資作為收入的小黃駕駛苦不堪言，嚴重影響其個人及家庭生計，雖交通部補助駕駛人3個月共3萬元薪資補助，仍屬杯水車薪。

北市公共運輸處指出，在國內疫情尚未趨緩前，餐飲業者、貨運業及計程車客運業者陷入經營或生存困境，市府依傳染病防治法徵用計程車業者，使得電商物流、餐飲業、貨運業者及計程車業者在疫情期間得利用彼此資源互相合作，攜手共同挺過疫情難關，亦鼓勵民眾持續以線上購物及餐廳外送進行消費，減少外出落實防疫措施，獲得三贏。

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