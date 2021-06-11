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宅在家過端午節！新北市交通局：各風景區已關閉 捷運和公車將配合減班

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 14:28
照片由新北市政府觀光旅遊局提供

照片由新北市政府觀光旅遊局提供

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）全台三級疫情警戒延長適逢端午連假，為了防堵疫情的擴散，各界連日呼籲民眾非必要勿返鄉和跨區移動，高公局今年將首次採取高強度的國道車流調控與匝道管制，新北市交通局有別於往年的交通疏導措施的提醒，今(11)表示，於端午節製作了防疫交通懶人包，要市民別出門。

交通局局長鍾鳴時表示，全國自5月15 日起進入防疫第三期警戒，因端午節是三大傳統節日之一，返鄉、群聚恐造成疫情擴大，中央疫情指揮中心已呼籲民眾不返鄉、不長距離移動之下，台鐵、高鐵退票率已有98%。

高公局為降低民眾利用國道移動，端午連假期間，全面取消開放路肩措施，並取消0-5時暫停收費及每日20公里優惠里程的單一費率，全面照常收費。同時首次採嚴格匝道儀控，以控管進入國道的車流，今晚9時起開始實施。連假期間國道以提供緊急救護、貨運物流及公務值勤為主，服務區也都將關閉，僅保留部分公廁提供使用。

新北市交通局因應抗疫特別製作了防疫交通懶人包，交通局交通安全科科長林昭賢表示，防疫第三級警戒期間，新北市黃線路段周休假日開放全日停車，公有路邊停車格假日不收費外，並於周五收費至晚上7 時止，提前一小時不收費，讓大家停好、停滿，減少不必要外出移動。

交通局局長鍾鳴時說，宅在家的民眾可透過手機下載行動支付APP或線上繳納路邊停車費，新北交通罰單也可線上繳費之外，罰單應到案日期為5月15日至6月28日防疫第三級警戒期間，且應到案處所為新北市交通裁決處，繳納期限均展延解封後一個月。

交通局再次提醒新北市各風景區均已關閉，公車、捷運也減班，請市民朋友端午連假不返鄉、待在家、別出門，保護自己及保護家人。
新北市政府
端午連假
減班

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