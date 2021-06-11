【新冠肺炎】新增287例確診含1境外 新增24人死亡含一4歲幼兒

（台灣英文新聞／施家恩 台北綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增287例COVID-19確定病例，分別為286例本土及1例境外移入，另確診個案中新增24例死亡。指揮官陳時中在三天端午連假前夕呼籲民眾，減少不必要的移動與群聚，同時進行高速公路車道管控與攔查，以降低民眾返鄉意願，減少互相感染機會。



指揮中心表示，今日新增之286例本土病例當中，141例為男性、145例為女性，年齡在未滿5歲至90多歲之間，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日。

以染疫者居住地區別來看，新北市有120人最多，其次為苗栗縣56人、臺北市49人、桃園市19人、新竹縣12人、基隆市8人、彰化縣7人、臺中市4人、宜蘭縣及新竹市各3人、雲林縣及花蓮縣各2人、臺南市1人。雙北地區以外縣市117名染疫者中，有109例為已知感染源，8例關聯不明。



指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12479)，為泰國籍30多歲男性移工，2月7日曾在泰國當地檢出COVID-19陽性，3月23日自泰國來臺工作，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，4月7日檢疫期滿採檢結果為陰性，6月8日出現發燒及咳嗽症狀，6月10日就醫採檢，於今日確診(Ct值31，次日再驗核酸檢測陰性，血清抗體陽性)；已匡列個案接觸者13人，皆列為居家隔離。

同日指揮中心也宣布，已採購複合單株抗體藥物，將提供具有重症風險因子之輕中度確診個案治療使用，以降低個案轉為重症需住院之風險，協助紓解重症醫療量能。



截至11日，國內累計有12,500例確診，分別為1,153例境外移入，11,294例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；385人染疫後死亡。