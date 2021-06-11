美嬌生新冠疫苗保存標示期限獲准延長至4.5個月！各州百萬庫存喘口氣

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合外電報導）美國主管機關依據科學專家評估，10日核准延長嬌生新冠疫苗保存期限標示，從目前的 3 個月拉長六周至 4.5 個月，此舉可助美國各州政府充份利用數百萬劑庫存。

華郵報導，嬌生公司表示，保存期限標示延至4.5個月的決定，是經過疫苗穩定性專業評估所作成，只要室溫在華式36至46度（攝氏2.2度至7.7度）之間存放，疫苗效期就可達4.5個月。

目前在世衛COVAX平台的新冠疫苗中，輝瑞保存最不易，因為mRNA分子在室溫下會迅速失去功用，需在特殊設備下運送以確保疫苗在攝氏零下70度保持活力。同為mRNA疫苗的莫德納，需要在攝氏零下20度存放，可穩定保存達6個月。

至於腺病毒載體疫苗AZ，較前兩者容易保存運送，毋須保持冷凍狀態，在攝氏2至8度冷藏時有效期限有6個月，印度在3月底更批准其保存期限至9個月。不過，同為腺病毒載體疫苗的嬌生，標示保存期限為3個月。

嬌生公司在10日的新聞稿中說，只要在攝氏2.2度至7.7度間妥善存放，疫苗活性在4.5個月內都能維持穩定。

主管機關批准拉長標示效期，讓美國許多州喘口氣，如此就能多出1.5個月消化嬌生疫苗庫存，包括俄亥俄州。該州政府近日不斷緊急呼籲民眾儘速前往各接種站施打疫苗。