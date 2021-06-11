Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼

民眾109年個人所得低於50萬，可於15日起申請勞工紓困貸款

  3882
By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 12:14
「勞工紓困貸款」盼緩解受疫情影響民眾生計，將放寬申辦條件（示意圖/Pexels）

「勞工紓困貸款」盼緩解受疫情影響民眾生計，將放寬申辦條件（示意圖/Pexels）

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)勞動部將續辦的「勞工紓困貸款」將放寬申辦條件，若民眾109年個人所得低於50萬，可於15日起申請。

疫情重創不少產業，台灣勞動部將於15日開放申請勞工紓困貸款，符合條件為本國籍年滿20歲以上受疫情影響的勞工，108年個人各類所得總額在50萬元以下者，若未參加勞保者，可提出工作證明，若去年曾經申請勞工紓困貸款，有依約還款，並符合本次貸款資格者，還是可以申請本次的勞工紓困貸款，每人最高貸款10萬元，目前年息是1.845%，第1年利息由勞動部補貼。

然而，今年新增的申請條件之一為「108年個人各類所得總額在50萬元以下者」，許多民眾對此感到不滿，由於108年申報的所得是107年的，這無法如實反映受疫情影響的生活，也導致多需要幫助的人無法申請貸款紓困。

勞動部次長王尚志昨（10）日表示，國發會、金管會等下午召集線上會議討論，若民眾109年扣免繳所得低於50萬以下，也可以來申辦勞工紓困貸款，至於貸款名額是否增加則看後續申辦狀況。

然而，截至今日上午勞動部官網「勞工紓困貸款」的「計畫及措施說明」頁面上的申請對象條件依舊尚未更動，如原先參照108年個人各類所得總額。

看更多

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效

台灣「藝文紓困4.0」總預算45億明日火速入帳　文化部長估藝文產業總損失上看百億
勞動部
勞工紓困貸款
個人所得

相關新聞

台灣3級疫情警戒延長！無薪假月薪補貼加碼提高至24個月 領滿12個月者可再申請
台灣3級疫情警戒延長！無薪假月薪補貼加碼提高至24個月 領滿12個月者可再申請
2021/06/09 14:49
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
2021/06/07 15:00
台灣續防疫！勞動部：外國人入國引進許可效期延長3個月　估逾8千位顧主受惠
台灣續防疫！勞動部：外國人入國引進許可效期延長3個月　估逾8千位顧主受惠
2021/05/25 14:26
台灣防疫照顧假！勞動部：雇主應准假不可扣發全勤獎金
台灣防疫照顧假！勞動部：雇主應准假不可扣發全勤獎金
2021/02/03 19:40
農民退休儲金上路　蔡英文：台灣退休制度全面建立
農民退休儲金上路　蔡英文：台灣退休制度全面建立
2021/01/04 16:25

更新時間 : 2021-06-11 17:45 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元