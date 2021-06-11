台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼

(台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導)勞動部將續辦的「勞工紓困貸款」將放寬申辦條件，若民眾109年個人所得低於50萬，可於15日起申請。

疫情重創不少產業，台灣勞動部將於15日開放申請勞工紓困貸款，符合條件為本國籍年滿20歲以上受疫情影響的勞工，108年個人各類所得總額在50萬元以下者，若未參加勞保者，可提出工作證明，若去年曾經申請勞工紓困貸款，有依約還款，並符合本次貸款資格者，還是可以申請本次的勞工紓困貸款，每人最高貸款10萬元，目前年息是1.845%，第1年利息由勞動部補貼。

然而，今年新增的申請條件之一為「108年個人各類所得總額在50萬元以下者」，許多民眾對此感到不滿，由於108年申報的所得是107年的，這無法如實反映受疫情影響的生活，也導致多需要幫助的人無法申請貸款紓困。

勞動部次長王尚志昨（10）日表示，國發會、金管會等下午召集線上會議討論，若民眾109年扣免繳所得低於50萬以下，也可以來申辦勞工紓困貸款，至於貸款名額是否增加則看後續申辦狀況。

然而，截至今日上午勞動部官網「勞工紓困貸款」的「計畫及措施說明」頁面上的申請對象條件依舊尚未更動，如原先參照108年個人各類所得總額。