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北臺灣夏天正值綠竹筍產季　宅在家防疫不忘嚐鮮

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 12:27
綠竹筍。(照片由行政院農業委員會桃園區農業改良場提供)

綠竹筍。(照片由行政院農業委員會桃園區農業改良場提供)

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）炎炎夏日，正是北部地區綠竹筍的主要產季，農糧署北區分署表示，五股觀音山地區因為地形與氣候得天獨厚，又有優質的火山土壤，再加上農友專業的耕種技術，產出的綠竹筍品質細緻、口感鮮甜，煮湯或水煮後涼拌都超美味，然而許多消費者在採買時，大多不知道如何挑選。

行政院農業委員會桃園區農業改良場表示，民眾挑選綠竹筍的重點可熟記「白、富、美」口訣。「白」是觀察筍基部切口平整、筍肉色澤潔白無病斑，聞起來鮮甜清香。「富」可用手掌握緊筍的底部，觀察筍肉厚實度，底部肥大，筍肉的比例就比較多，筍殼的比例相對比較少。「美」是觀察外觀型態，包括筍殼顏色、筍尖端沒有出菁變綠、筍型彎曲度、基部沒有芽眼等。

桃園場說，筍殼顏色若有白色條紋是嵌紋病毒病徵狀，輕微者不影響品質、嚴重者影響風味口感。筍尖出菁變綠會產生苦味，剖開觀察生長點會有空隙。筍型彎曲者肉多殼少，剝筍率會提高。筍基部若有芽眼表示切筍部位太後端，纖維較硬不夠鮮嫩，烹煮時要切除太老的纖維部位，可食的筍肉就減少了。

農糧署北區分署長王安石表示，新北市五股區綠竹筍種植面積約500公頃，每年5月開始出產，6月份端午節前後產量最多，產季持續至9月。綠竹筍要能維持鮮嫩爽脆口感，採收後的溫控處理是最重要的關鍵，為了使消費者能享用到衛生、安心、口感佳的綠竹筍，農糧署輔導五股區農會設置低溫處理室及添購冷藏車等設備，讓農會從收筍、分級、理貨等流程皆可在低溫中進行，以確保消費者品嘗的每一口綠竹筍都新鮮、安全又美味。

適逢全國三級疫情警戒，農糧署歡迎大家宅在家防疫時也可享用國產新鮮優質安全的五股綠竹筍，請打五股區農會-電話02-22914060-50供銷部，或上農金安心GO網站20盒團購優惠限寄送台北及新北地區。

北臺灣夏天正值綠竹筍產季　宅在家防疫不忘嚐鮮

照片由農糧署北區分署提供
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綠竹荀
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