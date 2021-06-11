Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 環境生態

【守住端午節•避免移動】台灣加強防疫•雙鐵端午連假座位利用率未達5%　台東縣府呼籲遊客暫勿「東漂」!

儘管台東縣長饒慶鈴喊出「守住端午節，暫時不要返鄉」，不過根據台鐵售出的車票，端午節約400人到台東，自行開車的則無法統計。部落喊出「返鄉族人不要亂跑」，提醒大家防疫不要鬆懈。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 12:36
延平鄉紅葉部落布農族朱利益說，部落掛起防疫布條呼籲「返鄉族人，好好在家不要亂跑」，畢竟部落內都是老人家，希望能守住端午節, 守住部落。中央...

延平鄉紅葉部落布農族朱利益說，部落掛起防疫布條呼籲「返鄉族人，好好在家不要亂跑」，畢竟部落內都是老人家，希望能守住端午節, 守住部落。中央...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心3日表示，台灣疫情似乎來到高峰，甚至連20至39歲者染疫比例也增加，指揮官陳時中呼籲端午連假勿返鄉。8日指揮中心再次呼籲，端午期間應避免移動，並主動積極配合各項防疫措施，降低病毒傳染風險。

雙鐵今天 (11日) 起有多天的端午連假疏運，配合中央流行疫情指揮中心加強防疫，要求每車廂乘載率不超過2成，雙鐵除減班外，由於旅客自發性退票，座位利用率都未達5%。

台灣高鐵統計

台灣高鐵今起至15日為端午連假疏運期，實施全車對號座，開行班次降至464班次並執行擴大類梅花座。

台灣高鐵統計，至今天上午，疏運期間平均乘載率已降至4.5%，即使尖峰時段各車次乘載率也低於20%。

台灣高鐵表示，因應第三級警戒期間延長至28日，台灣高鐵於端午疏運過後，16日起將持續實施第二階段短期班表，每週開行共556班次列車，並維持以全車對號座方式提供旅運服務，各車站營業時間提早至晚間11 時30分收班。

台鐵統計

今天起至14日，城際列車座位利用率已降至3.81%，售票總張數降至2萬1790張，預計端午節前更可降至2萬張以下。

台鐵已取消120班端午節連假加班車，自6月9日起實施的減班措施，也就是平日停駛71列次、假日停駛91 列次，將持續至28日。

中央社引述台鐵局表示，為降低人口移動除了減少列車班次外，每班對號列車也只能搭乘原座位的20%，同時端午節連續假台東實名制列車取消，根據截至昨天的統計，東幹線售出的火車票僅有3.42%，南迴線則1.34%，預估這兩天還會有退票。

台東部落呼籲

「返鄉族人不要亂跑」

而在台東, 儘管縣長饒慶鈴喊出「守住端午節，暫時不要返鄉」，不過根據台鐵售出的車票，端午節約400人到台東。部落喊出「返鄉族人不要亂跑」提醒大家注意防疫。

饒慶鈴多次在記者會中以及臉書貼文，高喊旅北台東人暫時不要返鄉，尤其是端午節連續假，「守住端午節，請暫時先不要返鄉」。她昨天再度強調「端午節3天連假是我們守住疫情的重要關鍵」

儘管大家高喊「端午節暫不返鄉」，但根據台東縣政府昨天的統計，3天連續假台鐵售出到台東的車票約400張，自行開車的則無法統計。從今天下午開始會有移動人口開始進入台東。

饒慶鈴表示，從今天下午4時起在台東火車站啟動快篩站12日到14日也配合車班抵達時間提供快篩服務，請返回台東鄉親務必配合，回來一定要快篩，保護自己也保護家人。再次呼籲，請鄉親暫時不要返鄉、也請遊客暫時不要「東漂」。

「既然擋不住，只好規勸了」，延平鄉紅葉部落布農族朱利益說，部落掛起布條呼籲「返鄉族人，好好在家不要亂跑」，畢竟部落內都是老人家，希望能守住端午節守住部落。

【守住端午節•避免移動】台灣加強防疫•雙鐵端午連假座位利用率未達5%　台東縣府呼籲遊客暫勿「東漂」!
台鐵
高鐵　雙鐵
端午節
台東
部落
饒慶鈴
快篩

相關新聞

台灣3級疫情警戒適逢端午連假　高公局首度啟動國道匝道控管
台灣3級疫情警戒適逢端午連假　高公局首度啟動國道匝道控管
2021/06/10 16:17
台灣居家快篩有譜！指揮中心首鬆口：開放進口試劑
台灣居家快篩有譜！指揮中心首鬆口：開放進口試劑
2021/06/09 11:12
【最新】台灣苗栗科技廠移工群聚感染擴大•祭出「禁足令」引熱議　台中市支援百間隔離房　
【最新】台灣苗栗科技廠移工群聚感染擴大•祭出「禁足令」引熱議　台中市支援百間隔離房　
2021/06/08 19:55
台灣奈米碳素新冠試劑獲准專案製造　只須15分鐘　可揪出英國變種株　還能追蹤失聯確診者
台灣奈米碳素新冠試劑獲准專案製造　只須15分鐘　可揪出英國變種株　還能追蹤失聯確診者
2021/06/08 15:48
台灣齊心防疫！農委會：端午節應節農產品　供應無虞
台灣齊心防疫！農委會：端午節應節農產品　供應無虞
2021/06/08 09:25

更新時間 : 2021-06-11 17:45 GMT+08:00

最受歡迎

線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
線上教學搶先看！台灣紓困4.0申請首日網站大塞車　勞動部：7月5日前登錄都有效
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
不斷更新！台灣各縣市快篩站、社區篩檢站一次看
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
【買菜請帶身分證】6/7起台北市場、賣場強制單、雙號分流採買　柯文哲：違者最高罰1.5萬元
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
最新疫苗接種順序出爐！新增一類75歲以上長者排第6順位　台灣長照安養機構往前挪至第5
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
6/15開打　最新疫苗接種名單出爐！ 75歲以上長者、 洗腎患者 、長照機構人員都可打
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
【更新】台灣行政院宣佈: 全國3級警戒•再延至6/28　學校停課到暑假•陳時中: 防疫措施持續執行•嚴守社區防線
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
唐鳳出招！手機預約藥局打疫苗好方便　台灣「疫苗接種預約平台」估6月上路
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
台灣勞工紓困貸款條件放寬　最高可貸10萬首年利息勞動部補貼
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
未上市 iPhone 13又掀討論！除芭比粉 寶寶藍傳將出前所未有新色
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元
新北市推出急難慰助採用線上申請 因受疫情影響致生活困難者每戶1萬元