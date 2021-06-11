【守住端午節•避免移動】台灣加強防疫•雙鐵端午連假座位利用率未達5%　台東縣府呼籲遊客暫勿「東漂」!

延平鄉紅葉部落布農族朱利益說，部落掛起防疫布條呼籲「返鄉族人，好好在家不要亂跑」，畢竟部落內都是老人家，希望能守住端午節, 守住部落。中央... 延平鄉紅葉部落布農族朱利益說，部落掛起防疫布條呼籲「返鄉族人，好好在家不要亂跑」，畢竟部落內都是老人家，希望能守住端午節, 守住部落。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心3日表示，台灣疫情似乎來到高峰，甚至連20至39歲者染疫比例也增加，指揮官陳時中呼籲端午連假勿返鄉。8日指揮中心再次呼籲，端午期間應避免移動，並主動積極配合各項防疫措施，降低病毒傳染風險。

雙鐵今天 (11日) 起有多天的端午連假疏運，配合中央流行疫情指揮中心加強防疫，要求每車廂乘載率不超過2成，雙鐵除減班外，由於旅客自發性退票，座位利用率都未達5%。

台灣高鐵統計

台灣高鐵今起至15日為端午連假疏運期，實施全車對號座，開行班次降至464班次並執行擴大類梅花座。

台灣高鐵統計，至今天上午，疏運期間平均乘載率已降至4.5%，即使尖峰時段各車次乘載率也低於20%。

台灣高鐵表示，因應第三級警戒期間延長至28日，台灣高鐵於端午疏運過後，16日起將持續實施第二階段短期班表，每週開行共556班次列車，並維持以全車對號座方式提供旅運服務，各車站營業時間提早至晚間11 時30分收班。

台鐵統計

今天起至14日，城際列車座位利用率已降至3.81%，售票總張數降至2萬1790張，預計端午節前更可降至2萬張以下。

台鐵已取消120班端午節連假加班車，自6月9日起實施的減班措施，也就是平日停駛71列次、假日停駛91 列次，將持續至28日。

中央社引述台鐵局表示，為降低人口移動除了減少列車班次外，每班對號列車也只能搭乘原座位的20%，同時端午節連續假台東實名制列車取消，根據截至昨天的統計，東幹線售出的火車票僅有3.42%，南迴線則1.34%，預估這兩天還會有退票。

台東部落呼籲

「返鄉族人不要亂跑」

而在台東, 儘管縣長饒慶鈴喊出「守住端午節，暫時不要返鄉」，不過根據台鐵售出的車票，端午節約400人到台東。部落喊出「返鄉族人不要亂跑」提醒大家注意防疫。

饒慶鈴多次在記者會中以及臉書貼文，高喊旅北台東人暫時不要返鄉，尤其是端午節連續假，「守住端午節，請暫時先不要返鄉」。她昨天再度強調「端午節3天連假是我們守住疫情的重要關鍵」。

儘管大家高喊「端午節暫不返鄉」，但根據台東縣政府昨天的統計，3天連續假台鐵售出到台東的車票約400張，自行開車的則無法統計。從今天下午開始會有移動人口開始進入台東。

饒慶鈴表示，從今天下午4時起在台東火車站啟動快篩站，12日到14日也配合車班抵達時間提供快篩服務，請返回台東鄉親務必配合，回來一定要快篩，保護自己也保護家人。再次呼籲，請鄉親暫時不要返鄉、也請遊客暫時不要「東漂」。

「既然擋不住，只好規勸了」，延平鄉紅葉部落布農族朱利益說，部落掛起布條呼籲「返鄉族人，好好在家不要亂跑」，畢竟部落內都是老人家，希望能守住端午節守住部落。