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莫德納新冠疫苗施打青少年有譜 最快7月中美FDA批准趕開學

目前在美國獲准能用於12至15歲青少年的新冠疫苗品牌僅輝瑞，倘若莫德納申請順利，國中及高中學生在下個學年開始前，就能多一款疫苗選擇

By 楊琇羽, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/11 11:11
莫德納新冠疫苗施打青少年有譜 最快7月中美FDA批准趕開學

（台灣英文新聞 / 楊琇羽 綜合外電報導）美國mRNA疫苗廠商莫德納（Moderna) 執行長Stephane Bancel 10日表示，已正式遞件向美國食品藥物管理局 (FDA)，申請同意擴大緊急使用在12至17歲青少年身上。

莫德納5月底公布疫苗施打在青少年身上的臨床試驗結果，12至17歲青少年施打兩劑後，對抗新型冠狀病毒保護力高達100%，成為繼輝瑞 (Pfizer)/ 德國BNT新冠疫苗後，第二支在年輕族群展現高度保護力的疫苗。

CNBC報導，目前在美國獲准能用於12至15歲青少年的新冠疫苗品牌僅輝瑞/ BNT這一款，倘若莫德納申請順利，美國國中及高中學生在下個學年開始前，就能多一款疫苗供選擇。

根據莫德納公布的試驗結果，受試者有3,700人，年齡介於12至17歲之間，接種兩劑疫苗者並無確診案例，接種安慰劑的組別有4人確診。

試驗中並未發現嚴重安全疑慮，副作用跟成人臨床實驗大致相同，其中最常見的副作用有頭痛、疲累、肌肉痠痛及畏寒。

報導指出，FDA審核過程大約耗時一個月，若無意外，應該會同意擴大莫德納緊急使用適用族群的申請。此前，輝瑞/ BNT擴大適用族群的申請遞件日為今年的4月9日，FDA是5月10日核准用於青少年族群身上。

除了美國，莫德納亦己向加拿大與歐盟的醫藥主管機關遞件申請擴大新冠疫苗用於青少年族群身上。
莫德納
輝瑞
新冠疫苗

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