臺灣原生野牡丹觀賞價值高　3種類面臨滅絕風險

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）端午節前後正值臺灣原生的野牡丹進入了花期高峰，從海岸到淺山，從水濱到旱地，從曠野到森林底層，多樣化的棲地環境顯示出野牡丹強大的適應力，林試所林建融助理研究員表示，蘭嶼野牡丹藤、垂枝羊角扭以及大野牡丹，這幾個種類在野外分布都較為侷限，滅絕的風險沉重。

林試所表示，野牡丹在臺灣分布十分普遍，全島各地都可見到他的蹤跡，野牡丹花徑約5-10公分，在原生植物中算相當碩大的種類，粉紅色至桃紅色的花瓣中伸出5枚黃色的短雄蕊與5枚粉紫色的長雄蕊，花期可以從3月跨越到7月，核心的花期約落在5-6月，開花性相當出色，一叢生長良好的野牡丹往往可以同時開出上百朵的花，觀賞價值不亞於杜鵑花。近幾年已經陸續看到園藝化的實例，在部分路段甚至可以看到以野牡丹做為道路分隔島綠美化的灌叢。

臺灣原生野牡丹植物有8屬25種，其中就有9種被列為受脅物種，而這9種受脅物種中闊葉野牡丹與三蕊草目前已知的棲地都已經消失不見，近幾年來再也沒採集紀錄，而來社山布勒德藤、水社野牡丹近年也僅知一處棲地與少數個體，隨時有滅絕之虞。

臺灣原生野牡丹。（照片由林業試驗所提供）

林建融助理研究員表示，臺灣原生的野牡丹科植物仍有幾種無法有效率地大量繁殖，例如蘭嶼野牡丹藤、垂枝羊角扭以及大野牡丹，不論是種子繁殖與扦插繁殖，都難以獲得另人滿意的成活率，而這幾個種類在野外分布都較為侷限，滅絕的風險沉重，因此是目前亟需突破的課題。

臺灣野牡丹科植物大多具有觀花的價值，而部分種類如臺灣厚距花、大野牡丹也兼具觀葉或觀果的潛力，是極具有園藝化潛力的分類群。林業試驗所近幾年投入臺灣野牡丹科植物的研究，除了積極針對受脅的野牡丹科植物進行移地保育工作之外，也希望透過繁殖試驗、特殊品系保存等工作，讓原生野牡丹科植物可以在國人身邊大放異彩。

林試所表示，即便是最普遍的野牡丹，也可以進行早花個體、多花個體、耐旱個體或耐陰個體等特殊、優良遺傳性狀保留、育種。另外研究人也指出野牡丹的花色從白色、粉紅色到桃紅色都有，可以藉由育種讓野牡丹具有不同的樣貌與環境需求，而更能符合園藝市場的喜好。

絕大多數的野牡丹科植物都可以透過種子繁殖或扦插繁殖獲得大量的植株，一般而言種子在播種後7-20日便能萌發，經過合理的換盆、施肥等撫育，通常1-2年就能成熟開花。而扦插通常是取一年生略為木質化的枝條，平置於潮濕介質上保持空氣濕度，通常很快就能發根。

林業試驗所表示，使用當地原生植物作為綠美化素材已是當前的國際趨勢，臺灣目前普遍可見園藝上使用外來的豔紫野牡丹、銀絨野牡丹與蔓性野牡丹，其實我們自己原生的種類毫不遜色，林試所期待藉由種源的收藏讓國人有機會看見屬於在地的美好，也能讓這些物種免於滅絕的危機。

臺灣原生野牡丹。（照片由林業試驗所提供）