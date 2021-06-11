義大利波隆那童書展線上登場　台灣、日本及義大利同列單一入圍之最

台灣將參加2021義大利波隆那童書展 ，並與日本及意大利同列入選之最，將於6月14日至17日以數位展出。（圖/文策院） 台灣將參加2021義大利波隆那童書展 ，並與日本及意大利同列入選之最，將於6月14日至17日以數位展出。（圖/文策院）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)台灣將參加2021義大利波隆那童書展 ，並與日本及意大利同列入選之最，將於6月14日至17日以數位展出。

去年義大利波隆那童書展(Bologna Children’s Book Fair)因疫情取消，今年改以數位展覽型態登場，台灣文化內容策進院（文策院）除設置線上台灣館展出台灣作品，更媒合入選的插畫家與動畫特效協會，共同創作 10 部動畫，讓圖像創作動起來、呈現不同的閱聽體驗。

文策院院長李明哲表示，文策院不僅協助業者打入國際市場，更鼓勵不同型態的文化內容產業合作，這次透過波隆那展會展現出台灣業者從繪本到動畫的產製實力，希望能更大力促成台灣內容的全球市場交易。

台灣童書繪本方面，林廉恩作品《HOME》獲得童書界最高榮譽「拉加茲獎」的「故事類」首獎、阿尼默的作品《情批》榮獲「詩歌」主題評審優選獎，「兒童觀眾」插畫比賽的 36 件獲獎作品中，李品萱與張梓鈞得評審青睞。

文策院透露，今年大會共選出全球77位創作者，台灣與義大利及日本並列單一入選最多的國家，其為「插畫展」單元，入圍的有張筱琦、阿文、薛慧瑩、黃一文、卓霈欣、戴維君、陳怡今和陳瑋璿共 8 位，從全世界 3,235 名插畫家中脫穎而出。

線上台灣館由文策院規劃，主視覺設計邀請知名插畫設計師洪添賢 Croter 操刀，並為呼應創作者們從日常生活激發的創造靈感，將主題訂為「創作即生活，生活即創作」（To Live is To Create），由台北書展基金會徵集共 64 家出版同業參展、推薦 298 件具有國際市場潛力的出版品，以多樣化的選題和深度思維，凸顯我國童漫出版品在視覺、美學、設計、藝術各層次的發展。

台灣館內容除了有今年入選大會的插畫作品之動畫外，也包含金鼎獎及金漫獎得獎作品、「Books from Taiwan」台灣版權交易平台精選的童書與漫畫，以及本屆波隆那插畫展得獎作品，並串聯台北插畫藝術節、休士頓書院與吉日設計 Home Town Taiwan 插畫線上展。

台灣館更首度展出客語與台語童繪創作，結合在地文化視野的兒童教育《小黑啤玩台灣》系列、捷克商麋鹿出版所精選的台灣文化主題繪本，以及已成功銷售日語和法語版權的歷史反思作品《來自清水的孩子》等。

此外，去年童書展因疫情取消，台灣獲獎創作者無法前往領獎， 台北書展基金會特別為這些作品規畫特展， 並加入在本次台灣館頁面之中，包含入選大會插畫展單元的插畫家葉馨文、丁律妏、張筱琦、陳巧妤、官孟玄和林謙宇， 以及同年榮獲「兒童觀眾」 插畫比賽入選的張梓鈞和陳冠瑜的作品。

2021 義大利波隆那數位書展包羅萬象，童書論壇、國際重要獎項公告、線上頒獎儀式、大師工作坊、24小時馬拉松作品點評、以及名家分享跟商務媒合等，豐富多元的精彩內容，歡迎關注主辦單位公告每日活動行事曆。

2021波隆那童書展台灣館網站：http://taiwan-bcbf.taicca.tw/2021

2021波隆那童書展台灣館出版型錄網站：https://publication.taicca.tw/book/17

2021波隆那童書展文策院助攻台灣入選插畫創作動畫清單：https://youtube.com/playlist?list=PL6N4H8f3-snoeijXIX1arZb5ZBrpT7mOH