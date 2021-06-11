【更新】台灣雄獅集團欣傳媒總監林芳怡呼吸困難送醫不治•驗PCR確診　壹電視快篩陰性355名員工•也有2人PCR陽性

北市內湖區壹電視大樓366名員工9日、10日接受採檢，其中11人快篩結果為陽性，PCR皆為陰性。北市府11日表示，其餘355名員工中有2人... 北市內湖區壹電視大樓366名員工9日、10日接受採檢，其中11人快篩結果為陽性，PCR皆為陰性。北市府11日表示，其餘355名員工中有2人PCR為陽性確診。（中央社檔案照片）

更新時間: 2021-06-11 14:56

首次發稿: 2021-06-11 11:05

欣傳媒總監離世 雄獅：5同事完成PCR檢測

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）欣傳媒資深總監林芳怡確診離世，雄獅董事長王文傑今天(11日) 發布聲明表達哀慟；集團也說明，於松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，皆於10日進行PCR檢測，4位為陰性，另外1位檢測結果待出爐。

國內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡因呼吸困難送醫不治，後經檢驗確診罹患COVID-19。

雄獅集團董事長王文傑稍早對員工發布聲明指出，欣傳媒資深總監林芳怡於6月10日凌晨1時多離開；10日早上8時接到她家人通知，「芳怡老師」因呼吸困難後送醫急救後不治往生，後經PCR檢測為陽性；集團員工得知此事除了震驚與難過之外，全體也深感哀慟。

王文傑表示，由於她在集團內深受各主管與員工的喜愛，向來以「芳怡老師」來表達對她的尊重；「芳怡老師」在公司任職近十年，開創了「欣講堂」、「雄獅講堂」、「欣建築」、「雄獅走讀」等，對雄獅集團邁向生活產業的貢獻卓著；在建築、設計、人文藝術領域學有專精，更對於旅遊、生活充滿品味與熱情，理性與感性兼具的她，專業權威服眾，而待人親切和善，工作上是追求卓越的引領者，生活上是所有人的好朋友，與她相處如沐春風、就像家人般自在。

此外，雄獅集團表示，欣傳媒同仁自5月17日起採AB兩組於松山文創園區辦公室以及居家上班，6月2日是「芳怡老師」最後一次進松菸辦公室上班，隔天起採居家上班至10日，期間皆無相關症狀或接觸史。

中央社引述該集團指出，在得知「芳怡老師」PCR陽性確診訊息後，松菸辦公室一同工作接觸的5名同事，為謹慎起見，皆於10日進行PCR檢測，目前快篩結果皆為陰性，其中4位PCR檢測結果為陰性，另外1位PCR檢測結果待出爐，並已請相關接觸同事加強自我健康監測，並居家上班至下週。

松山文創園區所屬單位台北市文化基金會也謹慎面對此事，將對整個園區與所有辦公空間進行加強清消作業，並降載入園到班人力，即日起採居家辦公並實行自我健康監測，園區加強進出動線安全防疫措施，以維護大家的健康與安全。

首次發稿: 2021-06-11 11:05

台灣雄獅集團欣傳媒總監林芳怡呼吸困難送醫不治•驗PCR確診 壹電視快篩陰性355名員工•也有2人PCR陽性

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）國內武漢肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，雄獅集團欣傳媒資深總監林芳怡昨(10日) 因呼吸困難送醫不治，後經檢驗確診罹患武漢肺炎。

林芳怡在10日清晨送醫急救不治，經檢驗確認感染武漢肺炎，林芳怡的姪子林勁帆與林勁辰在10日晚間聯名在臉書發文證實，表示「姑姑向家人表示呼吸困難後雖送醫急救，仍回天乏術，後經PCR檢測確認為COVID-19陽性。」

中央社報導, 林芳怡為成功大學建築系學士、淡江大學建築系碩士，任職於雄獅集團欣傳媒，為社群發展部資深總監。根據信義學堂簡介，林芳怡曾經擔任「室內」雜誌企劃主任、「建築師」雜誌執行編輯與主編，2001年開始自組「禾怡國際文化」，從事建築相關文化活動（如出版編輯、講座展覽）的策辦與執行。並於2009至2011任教於東海大學建築系，開設建築展覽與策展等課程。

姪子林勁帆表示，林芳怡樂觀開朗，是全家族的開心果，但因現在疫情嚴峻，因此後事一切從簡。林芳怡個人臉書也轉為紀念帳號，許多網友湧入悼念。

(取自臉書)

林芳怡的驟然離世，令好友們感到不捨，台大政治系副教授彭錦鵬在臉書發文表示，「前些天她還在感謝日本贈送疫苗。昨晚突然無法呼吸，緊急送醫，在救護車上就過世」，他提及林芳怡是他最早期的臉書好友之一，最喜歡看林芳怡分享有關建築和室內設計的訊息。

台灣設計研究院院長張基義也發文哀弔，表示「得知建築界大家共同的好友林芳怡昨晚不幸染疫過世，實在令人震驚難過。」

忠泰美術館營運處主任黃姍姍在臉書發文表示，「第一時間覺得是假消息，因為昨天晚上我還跟芳怡老師互傳訊息說著大家平安！」黃姍姍說，林芳怡所帶領的「欣建築」團隊，非常支持忠泰建築基金會的展覽與活動，讓她深深感念。

壹電視快篩陰性355名員工

2人PCR陽性確診

另一方面北市內湖區壹電視大樓366名員工9日、10日接受武漢肺炎採檢，其中11人快篩結果為陽性，PCR則皆為陰性。北市府今天(11日) 表示，其餘355名員工中有2人PCR為陽性確診，正在進行疫調。

昨晚深夜傳出2名員工PCR檢測為陽性，壹電視今天早上證實消息表示，「相關主管已經緊急商討，一早即著手處理後續疫調」。壹電視表示，公司內部主管得到訊息後就積極部署並通知相關同仁，未對外公布是因需等待衛生防疫單位通知。

台北市內湖區壹電視大樓7日上午發現1名攝影師猝死廁所，8日PCR核酸檢測結果顯示為陽性，確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）。

台北市政府機動快篩隊團隊9日進駐，協助166名風險最高的紅區大樓員工篩檢，其中11人快篩結果為陽性，核酸檢測PCR則皆為陰性；10日再替風險次高的黃區大樓篩檢200名員工篩檢，結果皆為陰性。

北市府今天表示，355名快篩結果為陰性的員工，PCR結果昨晚出爐，其中2人為陽性確診，已協助後送集中檢疫所，衛生局正在進行疫調匡列中。