【投資理財老生常談】大盤重挫 勿忘台積電、聯發科買進時機

清明連假期間美股連創新高，帶動台股補漲力道強勁， 在台積電盤中一度填息、聯發科挑戰千元大關下，在資 金積極湧入下，台股6日盤中再創歷史... 清明連假期間美股連創新高，帶動台股補漲力道強勁， 在台積電盤中一度填息、聯發科挑戰千元大關下，在資 金積極湧入下，台股6日盤中再創歷史新高點16804點。 中央社記者王騰毅攝 110年4月6日 (來源 中央社)

新冠肺炎疫情一衝擊台灣，甚至影響科技產業，究竟台積電、聯發科會不會受到影響？投資人還可以投資嗎？其實以高科技產業防疫能力及商機來看，跌深就是機會，未來性可以預期，不必太過擔心。

政府這次紓困，共計投入8428億元，坦白說，也正在執行貨幣寬鬆政策，資金陸續又會大量投入股市大池，預期大盤在資金超級寬鬆狀況下，欲小不易，誠如歐美、亞洲一樣，疫情與股市呈現分流發展狀況，投資人只要做好自身防疫工作，股市仍然是最佳理財工具。

回憶5月12日，台股盤中大跌1417.86點，收盤重挫680.7點，當天台積電股價挫跌至518元，聯發科821元，對比現在台積電又漲回近600元，聯發科漲回980元左右，危機入市果然再度驗證正確。

以台積電先進製程來看，最近又規劃每季發出2.75元股息，比過去多0.25元，充分證明其獲利及財務優質，投資人毋庸擔心其未來性，只要買進價格合理，應該有長期投資價值。

再從台積電業務發展分析，最新推出N5A之5奈米製程，以因應汽車應用，支援人工智慧駕駛輔助，以及數位車輛座艙。4奈米將在今年第3季試產，再度拉大與英特爾、三星的技術差距，對於未來爭取高通、超微、聯發科、輝達等國際大廠訂單極有助益。3奈米製程計劃於2022年下半年量產，穩紮穩打，領先步伐可以預期。

擴充產能方面，5奈米南科晶圓18廠第四期正在施工，3奈米特殊製程廠房準備中，以提高3奈米與2奈米開發效率。晶圓12廠第八期將在今年內完成擴充，並規劃擴建2奈米晶圓廠，3D先進封裝第五座廠，預定2022年下半年投產。今年特殊製程產能目標年成長12％。

台積電7奈米晶片生產已達10億顆，包括4奈米、5奈米都將快速擴充，預計估2023年估計產能將是2020年產能4倍以上。高盛對台積電的評價是買進，目標價為880元，投資人可以長期追蹤台積電，如果遇到大盤重挫，合適價位時，可以考慮長期投資，風險不高。

聯發科在5月12日股災曾經跌到821元，與52週最高價1185元相比，有364元差距，但現在已回升到980元附近，有近160元價差，也不能說不大，正說明聯發科有一定投資價值，股災來臨時，也許正是最佳投資機會，投資人可以注意。

聯發科今年創下每股37元現金股息歷史紀錄，不僅如此，還準備連續4年發出特別現金股利，總額上看1000億元，相當於每年每股加發16元現金股息，預料2022年股息將上看67至70元，相當驚人。

此外，外資亦看好聯發科與Nvidia的合作，帶動HPC的增長。預估聯發科今年營收成長將超過44％至46％，且已順利獲選為WiFi 6E測試平台，正積極投入下一世代WiFi 7投資，為未來技術升級做準備，此擧宣告與高通的手機晶片戰火，不會妥協，而且從先前的手機、數據機，大舉擴展到聯網NB、無線網通領域。

聯發科第一季單季合併營業利益為201.98億元，較前季増加31.4%，較去年同期大增248.1%，第一季EPS達16.21元，毛利率44.9%，獲利穩定，應該值得肯定。

從第一季季報看出，聯發科成長動能強勁，未來12至24個月營運動能可望續強，不僅已爭取到4G市佔率，更因提早參與5G市場，現在適逢先進製程產能吃緊，有助於聯發科5G晶片平均單價(ASP)提高。

目前聯發科掌握5G市佔率，已從去年上半年的6.9%，增加到年底的44.6%，而遊戲機、電源管理控制IC(PMIC)、ASIC(特殊應用晶片)、網通，都極具業務成長性，未來發展應該樂觀。

目前5G滲透率在全球正快速提升中，各國使用的5G還是以Sub6為主，穿透性較不理想，所以在市內必須搭配WiFi，故將帶動一波可觀的WiFi升級，市場已經普遍看好全球WiFi 5、WiFi6在今年就可以看到黃金交叉，WiFi市場將有高度成長機會，預期將為聯發科帶來龐大商機，其佈局深遠，不容小覷。

外資對聯發科評價相當肯定，亞系外資目標價從1500元，調升到1550元，維持買進評等。美系外資認為，潛在5G智慧手機成長，將有利於聯發科，尤其是高端智慧手機，重申買進評等，目標價為1200元，調升為1522元。

另一家美系外資的看法是，聯發科第二季財報優於預期，中國智慧手機保持成長，預計全年營運成長逾40％，因此將聯發科目標價從1230元，調升到1380元，維持加碼評等，其未來性值得重視。

不論台積電、聯發科，都是台灣護國神山，具有極佳的基本面，股息令人驚艶，外資持續看好，但是投資人不需追高，如遇股市大盤重挫，應是最佳投資時機，投資人可以把握機會，長期佈局，應該會有不錯的收穫。

關於作者

作者溫潤身，曾任財經媒體資深記者，後任職知名證券業主管逾十年，長期研究財經（金）議題及產業分析，堅守紀律，目前退休深居山林、料理美食，時而提筆評論時事建言。