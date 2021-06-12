〈時評〉京元電疫情停工 台灣政府應備企業防疫策略

新冠肺炎疫情衝擊科技產業，京元電驚傳員工群聚感染，被迫停工，金融體系亦紛傳員工確診，如何做好企業防疫，推動持續營運計劃，規劃防疫保險，乃至災害復原，政府應有應對戰術與戰略，以儘早回復企業活力。

京元電疫情主要來自外籍移工，苗栗廠7300位員工，全面實施篩檢，共有64人呈現陽性反應，顯見感染情況嚴重。京元電客戶都是半導體大咖，例如邏輯晶片包括聯發科、海思、英特爾，記憶體晶片客戶華邦電、旺宏、晶豪科，驅動晶片聯詠，國外客戶有輝達、奇景光電、意法半導體、ADI、OmniVision。

京元電3成移工停工2週，影響相當大，損失難以估計，問題是牽動交貨時程，聯發科坦承受到影響，其他客戶亦然，短期內客戶轉單或許不易，但是商譽傷害或衝擊半導體供應鏈卻不容忽視。台灣護國神山群，牽連產業甚多不可不慎。

不止京元電苗栗科技廠，竹科、南科、高雄等各地科技大廠，都傳出確診疫情，掀起恐慌，蔡英文總統要求軍方協助竹科加強普篩，並實施聯防，保護科技產業，可見政府重視程度。

其實不止科技產業受到疫情威脅，新北市職場感染源占16.38%，諸多企業發生公司內大幅感染事件，包括市場及賣場、醫院及養護中心、工廠、公司行號都在內，風險相對高，政府、企業主、員工都應共同注意，努力防範。

金融機構染疫狀況持續擴散，截至5月底已有26家，52人染疫，包括國泰金、富邦金、永豐金、元大金、華南金、新光金、日盛金、法國巴黎人壽、上海商銀、板信商銀、安泰商銀、遠東商銀、王道銀行、凱基銀行、台中銀行、第一金、合庫金、台銀、星展銀行、中國人壽、彰銀，共計已有129家總分支機構因為受到影響，分別調整作業時間，以因應防疫需要。

金融機構關係國家信用體系穩定，有員工染疫，運作當然受阻，如果疫情持續擴散，甚至可能影響金融穩定。因此富邦金已經先踏出企業篩檢第一步，為員工及客戶實施篩檢，做好企業防疫。

外籍移工對於台灣工廠生產，以及經濟發展貢獻很大，但是群聚感染情況也最嚴重，由於長期離鄉背景，移工生活常有群聚現象，可以理解，目前疫情持續，成為感染源之一，也是防疫重點。政府宜積極規劃，協助聘用大量外籍移工的企業，做到自我篩檢與施打疫苗，並適度彌補其經濟損失。

桃園市是外籍移工之冠，全市有11.6萬名移工，其中2.5萬人是社福類的幫傭及看護，9萬餘人是工廠作業人員，其中有300家企業有50人以上移工，都是要加強輔導對象，由於工作範圍極易引發群聚感染，市政府尤其應該重視輔導防疫，以保障員工及工廠安全。

企業防疫非常複雜，稍不慎就會造成嚴重擴散，工廠防疫比一般金融業更麻煩，無法遠距工作，員工宿舍更要做好分艙、分流、分區、分工、分時段，譲大家在住宿、餐飲、沐浴、盥洗、休閒，都要做好隔離措施。尤其是影視廳或運動設施，是否會造成群聚感染，都要慎重考慮。

目前台灣疫情擴散，仍未止息，不止工廠、金融服務業受到影響，其他行業如餐飲、物流、觀光旅遊等，都有員工確診。政府應依各種不同產業別特性、規模，積極協助企業做好持續營運計劃(BCP)，不僅防止員工染疫，亦要幫助企業維持營運，保持生產、出貨正常運作，以保護員工生計及經濟穩定。尤其一些微型企業及個人工作室，現金流量一般很難撑過兩個月，很多甚至無法支撐一個月，需要政府伸出援手。

以去年外國疫情肆虐經驗觀察，老人院、照護中心感染嚴重，政府應特別注意協助群聚感染。至於畜牧及屠宰業，因工作環境通風不理想且空間擁擠，也是嚴重感染源，農業缺工現象可能會更加嚴重。都是政府要注意的問題，及早因應，台灣是糧食進口國，必須做好企業防疫準備，以及確保糧源供應無虞避免成社會恐慌。

金管會亦應協調人壽、產物保險公司，以及再保險機構，規劃優質之防疫保險，協助企業或員工投保，所需費用應合理分攤，期能在疫情嚴重時，不致於受到太嚴重的傷害，而且能夠彌補損失，甚至萬一企業因新冠肺炎疫情嚴重，造成停工、停產，政府亦宜做好復原規劃，恊助其渡過疫情之後，能夠有再出發的機會。

京元電停工事件，是經驗也是教訓，顯示當前疫情仍然嚴峻，並未進入拐點，事涉員工生命財產安全，以及企業生存發展，更影響國家安全穩定，並影響國際信用，政府、企業、員工，同島一命，要立即規劃全面系統性企業防疫策略，防止疫情擴散，避免造成更大傷害。