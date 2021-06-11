台灣雲門舞集《毛月亮》前往冰島　亞洲唯一力爭國際巡演

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)雲門舞集作品《毛月亮》成為亞洲唯一舞團獲選參加2021國際表演藝術協會年中大會新作提案，力爭國際巡演機會。

今（2021）年國際表演藝術協會（International Society for the Performing Arts，簡稱ISPA）台灣的雲門舞集將和美、加、英、法等國共10組團隊，同場提案介紹新作品，向世界各國重要表演藝術機構節目策畫人，爭取未來國際邀演的機會，獲選最適合國際巡迴的10個節目將被推薦給各國劇院場館及藝術節列入邀演名單。

ISPA每年1月於紐約召開年度大會，各國會員齊聚討論國際表演藝術最新議題；每年6月擇某會員國的城市辦理年中大會，參訪文化設施及觀賞節目，進行深度文化交流。去年的年中大會原定於台北舉辦，今年則在冰島，但因疫情影響，連續兩年都轉型線上舉辦「新作提案」大會，本年度由冰島歌劇院協辦。

雲門舞集藝術總監鄭宗龍作品《毛月亮》靈感來自鄭宗龍冰島之旅，他眼見月光穿透雲層冰晶，為月亮周圍折射泛起的一層銀白色光暈著迷，為此俗稱「毛月亮」的奇妙美麗天文現象編創舞作。

由國家表演藝術中心轄下三館共同委託創作，《毛月亮》的幕後製作邀集了國際級的團隊，包括冰島天團席格若斯（Sigur Rós）的音樂、查丹．霍姆（Kjartan Holm）負責音樂統籌、台灣藝術家吳耿禎統籌視覺設計、沈柏宏設計燈光、王奕盛設計影像、陳劭彥設計服裝，齊聚國內外頂尖好手。

本屆評選委員會由ISPA主席大衛‧貝爾（David Baile）及來自美國林肯中心、加拿大蒙特婁Places Des Arts、澳大利亞墨爾本國際藝術節、墨西哥瓜達拉哈拉大學、波蘭國家音樂論壇、冰島歌劇院的代表所組成，共有台灣、冰島、瑞典、加拿大、美國、英國、愛爾蘭、澳大利亞及法國等國共10組團隊獲選。

國際表演藝術協會（ISPA）「新作提案」已於6月10日台灣時間晚間9點登場，報名網址：http://www.ispa.org/events/register.aspx?id=1511417