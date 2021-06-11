2020台灣普惠金融衡量指標出爐 每10萬人平均擁有ATM服務數約全球3倍

（台灣英文新聞 / 財經組 綜合報導）金融監督管理委員會10日公布「台灣普惠金融衡量指標」結果，21項衡量指標及4項觀察指標，當中有多項指標表現優於國際，截至去年底，台灣每10萬成年人平均約有18家分行、161台ATM提供服務，高於全球平均之17.7家及56台。

金管會表示，去(2020)年建置「台灣普惠金融衡量指標」，利用21項衡量指標及4項觀察指標，蒐集自金融機構或周邊單位數據，評估金融服務的可及性、使用性及品質等3面向，並公布首年度衝量結果。

截至去年底，台灣每10萬成年人平均約有18家分行、161台ATM提供服務，高於全球平均之17.7家及56台。有92.9%成年人擁有銀行或郵局帳戶、68.1%使用過電子支付，及73.2%持有壽險保單，分別高於全球平均的69%、52%及64.7%，顯示台灣民眾在取得金融服務上相對較為方便，金融服務或商品的使用程度也相對較高。

此外，在衡量指標中有6項預計達成目標，其中5項已達成，包含35家本國銀行及中華郵政的無障礙網路銀行及行動銀行全數已新增非約定轉帳功能，對全台及外島368鄉鎮區市辦理金融知識宣導活動的覆蓋率達100%。

在金融知識普及宣導活動方面，有逾640場且參與人數逾6.9萬人次，逾10家保險公司試辦保險區塊鏈服務，以及至少8家壽險公司及10家產險公司加入電子保單認證及存證機制。

另有3項指標原訂於2021年達成目標均於去年達成，包括提供多元下單服務的證券期貨商家數比率達100%、資本額50億元以上證券期貨業者將公司官網升級為無障礙網頁比率達100%，提供場外開戶服務的證券期貨商家數比率達成目標。

至於今(2021)年的台灣普惠金融衡量指標，金管會訂有24項衡量指標及4項觀察指標，分別是電支、電票、信用卡行動支付無障礙功能、追蹤證券市場平均電子式交易成交筆數比重逐年成長、增訂小額終老保險有效契約件數、強制汽車責任保險投保率、住宅地震基本保險有效保單成長件數、推動強制汽車責任保險2.0等4項衡量指標。

在網路投保件數，去年受疫情影響，未能達到原定目標，因此增訂2021年及2022年的目標。而在建置糾紛解決機制增訂已結評議案件於3個月內作成評議決定或結案之比率達93％以上目標。

金管會表示，每年公布「台灣普惠金融衡量指標」結果，目的除了解推動金融措施的成效外，也將持續檢視我國普惠金融發展情形，並透過各項措施，鼓勵金融業推出符合社會各界需求的金融商品或服務，提升國人金融素養及增加金融服務的使用率，藉以提高生活品質，實現包容性成長。