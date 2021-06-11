【更新】台灣「好心肝」診所私打疫苗案 　北檢以證人身分約談許金川等12人

更新時間: 2021-06-11 10:33

首次發稿: 2021-06-11 09:20

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台北地檢署10日指揮組成專案小組, 偵辦好心肝診所私打疫苗案，並以證人身分, 約談好心肝負責人許金川（前）等12人。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）北檢偵辦好心肝診所私打疫苗案，昨(10日)指揮廉政署、調查局以證人身分約談好心肝負責人許金川等12人；許金川赴台北市調查處作證，今(11日) 凌晨2時許經由檢察官視訊複訊後請回。

調查局台北市調查處共約談許金川等9名證人，許金川昨天傍晚即向台北處報到，先由調查官製作筆錄，再接受台北地檢署檢察官透過視訊複訊。

許金川今天凌晨2時許離開台北處，面對媒體詢問是否有話想對社會大眾說明等問題時，僅表示謝謝，未表示其他意見。

更新時間: 2021-06-11 09:56

首次發稿: 2021-06-11 09:20

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台北地檢署偵辦「好心肝」診所私打疫苗案，昨(10日) 指揮廉政署、警方、調查局組成專案小組，向市府及好心肝診所調閱資料，並以證人身分約談好心肝負責人許金川等12人，釐清事實。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台北市政府昨證實，衛生局於6月7日、8日分別配發15瓶、100瓶AZ疫苗給好心肝診所，總計115瓶；好心肝診所共施打1285人，大部分被施打人員都不符合資格。

北市府表示，將依傳染病防治法處最高的新台幣200萬元罰鍰並取消合約診所資格；衛生局承辦人員則因沒有詳細查核，將送政風室調查，若有違法事證將送交檢調單位處理。

高檢署昨指示台北地檢署即刻啟動「防疫處理小組」，調查好心肝診所案。北檢上午指派檢察官葉耀群簽分他字案偵辦，調查北市衛生局配發疫苗給好心肝診所相關行政流程。

北檢立即指揮廉政署、調查局台北市調處、台北市警察局中正一分局等司法警察單位組成專案小組偵辦，並向中央健保署、台北市衛生局、好心肝診所等單位調閱相關資料。

中央社報導, 專案小組昨下午陸續以證人身分約談許金川、北市衛生局人員等共12人說明，並由檢察官以視訊方式複訊，釐清是否涉及不法。

台北市好心肝診所被發現私下替1000多名志工接種疫苗，肝基會10日說，他們認為北市醫事人員已打完疫苗，且疫苗將於8月到期，因此不只志工，保全、水電工、清潔人員通通打了。

國內武漢肺炎疫情嚴峻，疫苗是建立第一線醫護、防疫人員防線的重要資源，但台北市的好心肝診所卻被發現私下幫1000多名診所及肝基會志工打疫苗。

事發後，肝病防治學術基金會、好心肝基金會相關人員均不願對此事做出回應，10日原訂下午1時召開記者會，由肝基會董事長許金川親自說明，後來延後到晚間6時，最後以防疫為由，下午3時許發布聯合聲明。

好心肝基金會聲明

聲明指出，基金會之所以替非醫事人員接種，主要是日前接獲台北市醫師公會的函文通知，請台北市的醫事人員於6月4日前到指定地點完成疫苗的施打，因此基金會認為台北市的醫事人員大致經施打完畢，且「衛生局6月7日、8日給我們疫苗都必須當日施打完畢」，更重要的是，這些疫苗8月也即將到期。

聲明表示，基金會運作除了靠醫護人員，志工、專業顧問以及進出基金會的清潔人員、水電工人、大樓保全等都是維持基金會營運重要人員，考量未來疫情即便受到控制，這些人員仍會暴露在風險中，導致肝炎防治計畫受阻，因此將這些人員通通視為第一類「醫事人員」及「醫療院所非醫事人員」，替他們接種疫苗。

聲明強調，基金會基於「人飢己飢、人溺己溺」的基金會精神，「可能是做法不夠周延而造成爭議，為各方所關切，我們謹此致歉」。

柯文哲：逾4萬優先對象未接種

北市府須檢討

台北市長柯文哲10日坦承，外界罵的都是事實，武漢肺炎疫苗不夠，超過4萬名已造冊第1到3類優先接種對象還沒接種，北市府須檢討改進。

台北市醫師公會9日表示，台北市政府一直沒按中央明訂順序安排打疫苗，至少5000人登記但沒打到，經激烈反映後，北市府衛生局上週才開始安排施打。

柯文哲10日下午在防疫記者會表示，台北市第1到3類優先接種對象中，登記造冊共12萬9119人，已施打8萬8651人，4萬468人還沒打，中央昨天說的是事實。

他說，醫師公會、藥師公會都抗議還有很多人沒打到，最大問題是沒有疫苗，真的是沒這麼多疫苗讓大家打，但疫苗不夠，居然還有疫苗流到診所，大家就會更生氣，北市府管控這麼差，須檢討改進。