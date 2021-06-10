日本首批負壓隔離艙晚間抵台　陳時中：將開放醫院登記　以急救責任醫院優先

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）由我國共計6家企業及民間單位集資共同捐贈日本日立公司所生產之「負壓隔離艙」，首批10座今（10）日晚間6時2分運抵桃園機場，衛生福利部長陳時中親自前往接機。

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台灣醫療量能吃緊， 共計6家企業及民間單位（萬海航運、元大金控集團、集中保管結算所、光合基金會/大肚山產業創新基金會、富邦金控、急診醫學會）集資共同捐贈日本日立公司所生產之「負壓隔離艙」80座，將由衛生福利部轉交各急救責任醫院使用，盼能協助解決為各大急救責任醫院負壓隔離病房不足的問題，提供解決方案。



指揮中心說明，經指揮中心醫療應變組王必勝副組長與代理商三顧股份有限公司交涉，日本日立公司鑒於台灣疫情嚴峻，優先協調部分訂單給予我國採購，並由中華航空公司無償協助運輸工作，今日晚間首批10座已抵達臺灣，剩餘70座將分批於未來三周內陸續送達。



指揮中心指出，「負壓隔離艙」可用於室內外、急診或加護病房等處，為確診或疑似病患提供緊急處置、暫留及轉出轉入空間，以減少醫護和病患直接接觸的機會，為我國第一線醫療資源提供直接的保護。近日將儘快依各醫院需求及疫情狀況，調配運送至各醫院組裝啟用。

這批隔離艙今天以華航CI6705貨機裝載，下午約4時從日本東京成田機場起飛，晚間6時2分運抵桃園機場，停放在507機坪，由地勤人員進行卸載，隨後拖至華儲公司進行後續查驗與組裝，陳時中也在相關單位陪同下至機坪接機，全程並未受訪。