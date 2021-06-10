砍傷雙和醫院3護理師　洪姓確診者被依殺人未遂起訴　檢方求處重刑

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）新北地檢署偵辦衛福部雙和醫院醫療暴力案件，今（10）日偵查終結，依殺人未遂等罪嫌，對涉以水果刀攻擊3名護理師的洪姓被告提起公訴，並請法院從重量刑。

起訴書指出，洪姓被告於民國110年5月25日經核酸檢測（PCR）篩檢確診武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），28日入住雙和醫院，須在與外界隔離情形下接受治療，但他31日上午7時許竟擅自走出病房。

當時正要為隔離病房病患送餐的蔡姓、陳姓護理師出言制止，並請他回病房，洪男因此心生不滿，持利刃朝2名護理師的胸部、背部、腹部刺入。

起訴書指出，洪男接著把凶器藏在身後，走到病房旁的日光室詢問另名施姓護理師出口在哪，聽到施女回以「你怎麼在這裡，你不能離開」，洪男竟立即持刀朝完全沒有防備的施女背部、胸部捅、刺多下，直到施女佯稱會帶他出去才暫時停手。

兩人走到走廊上，施女出聲呼救，洪男再度 持刀刺向施女之腹部多下 ，護理師陳女、蔡女聽聞吵鬧聲趕到現場，於蔡女協助扶起施女時，洪男即持刀刺向蔡女之腹部，蔡女旋往後閃躲但仍遭刀刃劃傷，接著洪男轉向陳女，持刀刺向陳女之胸口數下，陳女負傷倒地後，洪男仍持刀往陳女之腰腹會陰處一直捅刺，並大喊：「憑什麼把我關在這裡？」；直到警衛、警察獲報後到場，經警察制伏並將洪男上銬。

檢方表示，被告只因護理師陳女、蔡女提醒告知不能離開，竟心生不滿，並持利刃攻擊3名護理人員，完全不顧對方的生命、身體、健康、安全，且明知其攻擊的胸部、背部、腹部靠近諸多內臟器官，為人體要害，甚為脆弱。

檢方指出，施女左側氣胸與左胸穿刺傷，須緊急手術始能維持生命；陳女的右手掌因抵擋被告的攻擊，受到肌腱、神經斷裂等嚴重傷害，復健期至少半年，未來是否仍能如未受傷前一般靈巧活動、是否得以繼續從事相關護理工作均屬未知；蔡女遭被告攻擊當下雖即時閃避，其腹部仍遭利刃劃傷。

檢方認為，洪男涉犯刑法的殺人未遂、重傷害，及違反醫療法中的以強暴方法妨害醫事人員執行業務等罪嫌，且他的犯案動機是拒絕遵守防疫規定而欲擅離醫院，加上被告犯後與警察互動情形可知其頻頻出現辱罵挑釁之言行，於後續在雙和醫院接受治療期間，亦隨地吐痰、便溺、對工作中之護理師惡意羞辱、對負責戒護之警察出言辱罵，顯見其犯後態度惡劣，爰請審酌刑法第57條所列事項及一切情狀，從重量刑，以資懲儆。