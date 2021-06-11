〈時評〉別吵疫苗了！台灣「科學」防疫政策還有這些可以做

圖為台北松山機場COVID-19快篩站，旅客若有狀況就必須到篩檢站篩檢等候結果，約15分鐘到20分鐘後， 結果就會出爐，若是陰性就可以劃位... 圖為台北松山機場COVID-19快篩站，旅客若有狀況就必須到篩檢站篩檢等候結果，約15分鐘到20分鐘後， 結果就會出爐，若是陰性就可以劃位準備登機，但若是陽性旅客，就必須搭乘防疫計程車到醫院做PCR檢測， 再到防疫旅館或集中檢疫所。 (來源 中央社)

台灣新冠疫情自5月中以來急遽惡化，從避難天堂跌落，本土每日新增確診人數均在百例以上，死亡數均在兩位數，逾九成死者為六十歲以上，民眾與企業對於疫苗需求殷切，緊張與焦慮情緒下，各種討論與批評聲浪也愈來愈高。筆者長期與竹科廠商合作，了解到業者的爭扎，但是除了疫苗，政府更需要有防疫戰術，調整快篩與防疫政策，別讓護國神山群斷鏈。

日前媒體報導，一名竹科公司主管表示，京元電和超豐承接多家IC設計業者及半導體廠的測試封裝訂單，停工對半導體產業鏈帶來的衝擊不小。聯發科日前坦言京元電停工雖不影響第二季與全年財測，但會對6月營收有部分影響。

為了幫助企業降低疫情衝擊，政府應建立因地制宜、多元的抗疫SOP，讓中、小、微型企業也能依其個別狀況有所遵循，同時也鼓勵同業（公會）互助，輔導共同面對新冠疫情。

先談近月討論度最高的疫苗政策，台政府現今疫苗採購挑戰甚多，但建議不妨先暫時讓大企業自行採購疫苗為自家員工接種，台灣籍與外籍移工一起保護，加速接種普及率，惟採購宜與中央協調，避免如南韓大邱遇到有組織假冒輝瑞代理商誆稱能取得新冠疫苗的詐騙情事發生。另除了醫療院所人員，政府也應該要照顧到維持民生運作的第一線服務人員，包括貨運快遞、外送、郵務等，避免病毒散播。

除了打疫苗，還有更多措施可以進行來積極防疫，才能用最快速度幫助企業及人民回到往昔正常生活。首先，參考他山之石，學習英國和德國，讓民眾能輕易、且便宜地取得新冠病毒快篩試劑，在家就能自己做抗原或抗體檢測，避免從醫療院所把病毒帶上身，同時增加醫事人員染疫風險。未來無論接種疫苗與否，新冠病毒檢測只要陽性，就待在家不出門／不上學，搭配價格合理的血氧設備監測自身健康狀況。

除了借鏡歐洲國家的篩檢作法，印尼的「吹氣檢測法」也不妨參考。民眾可向一個比手掌略大的特製塑膠袋吹氣，然後將袋子送進一旁載滿數據的機器，機器會從呼吸中的化合物來判讀是否染疫，整個過程只要二分鐘，準確率宣稱達95%，也不妨成為另類檢測作法。

除了普篩與疫苗兩大解決方案，政府的科技防疫工作可以再升級，像是建立免疫者安全護照，給予優先移動的便利，藉此鼓勵疫苗接種；同時推動貼心的實名制2.0 APP，涵括實名悠遊卡或「原子章（印章含墨水，拓印後顯示姓名與電話）」，讓無法使用設備（包括不懂得使用）、沒網路的弱勢族群，如文盲及街友也能夠被納入實名制保障內，確保社區安全。

除了硬體上的防疫措施，別忘了此次疫情恐留給數以萬計染疫者，及其周遭親友的心理創傷。國外已有非常多染疫痊癒後仍有情緒障礙後遺症（如睡眠障礙、焦慮和沮喪憂鬱）長達半年之久的案例。在台灣，國內也有染疫者出現憂鬱傾向而輕生的案例，而一些染疫者則被獵巫責難，生活在痛苦自責當中。對此，政府應「超前部署」，快速籌建心理諮商志工團隊，利用遠距方式為有需要的民眾提供輔導，該他們在癒後儘早邁入正常軌道，避免未來更多憾事發生，影響到更多的家庭。

預防政策做好做滿，齊心防堵病毒擴散，而且動作「唯快不破」。病毒是看不見的敵人，但我們可以透過各項最新或便宜可得的創意工具來對付病毒，避免無症狀感染者到處傳播病毒。讓我們一塊一塊收復失土，「光復台灣」。