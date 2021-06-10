拚防疫也不忘拚經濟 新北好茶包種茶王出爐

「防疫同時也要保障農友生計」， 新北好茶春季包種茶評鑑成為全台灣疫情期間少數如期順利舉辦賽事 ，由坪林區的農友鐘文慶脫穎而出，勇奪特等獎「包種茶王」殊榮。 今年因應疫情嚴峻，坪林區農會也響應宅經濟， 將文山包種茶春季比賽茶上架「坪林區農會-台灣黃頁」商城販售， 消費滿2,000元即可免運費， 讓大家宅在家也能安心品嚐產地直送的當季茶品。

目前正值春茶產季，由於新冠肺炎疫情嚴峻， 全台灣各類地方特色茶評鑑皆受影響， 考量防疫進而採取延期或停辦措施， 由於文山包種茶為新北市重要地方特色茶，同時坪林區更是包種茶的 主要產區，產量佔全市6成，並且每年於春、冬產季舉行「新北好茶 -文山包種茶評鑑」屬於北台灣最大規模的評鑑賽事。 考量不論停辦或延期皆會對茶農造成嚴重影響，為保障農民生計， 新北市農業局輔導評鑑主辦單位坪林區公所針對評鑑流程訂定相關防 疫指引，評鑑過程嚴守中央流行疫情指揮中心防疫規範， 評鑑空間人數精簡至低於5人，亦不對外開放， 讓防疫的同時也保障茶農的經濟。

由於今年入春後仍持續有冷空氣南下， 冷涼的氣溫讓茶葉充分的生長，同時採收期又適逢乾燥， 使春茶產量提升，因此本年春季評鑑共有1517點茶品參賽， 由評審費時9日進行品評篩選，最後由56年次的坪林區茶葉產銷班 第五班鐘文慶農友抱回春季茶王頭銜。鐘文慶於105年離開台北回 到坪林接手家中的製茶產業，雖然身為第四代製茶人， 由於回鄉前完全未接觸茶的製程， 因此也是向坪林農會陳文慶理事長從零學起，僅僅5年就拚出一手好 茶，近年也開始在文山包種茶評鑑看到他的身影，從109年冬季評 鑑獲得頭等獎，今年不僅報名參賽的茶樣全數獲獎之外， 更將特等獎殊榮抱回。他也謙虛的表示「茶樹健康才能做得出好茶， 當然製茶學問很多，自己也仍在學習中」，目前鐘文慶茶園面積約2 公頃，主要生產文山包種茶，年產量約800斤。

行政院農業委員會茶業改良場已退休， 且具品茶證照的前任場長陳國任表示， 文山包種茶製茶過程相當考驗技術， 需透過茶菁的發酵程度控制茶湯的水色、香氣及滋味， 因此在萎凋跟攪拌的過程決定了茶的品質， 而今年的特等獎的色香味都非常優秀。

農業局長李玟表示，受新冠肺炎疫情嚴峻影響，為求保障茶農收益， 輔導坪林區公所訂定評鑑的防疫計畫，也將賽場人力簡化， 讓評鑑順利舉行。也輔導坪林區農會於「坪林區農會-台灣黃頁」 商城(https://reurl.cc/kZLjyr)上架販 售當季比賽茶，並推出消費滿2,000元免運費服務， 讓喜愛品嚐包種茶花香的朋友， 可以更便利的取得產地直送的新鮮好茶， 請把握春茶上市的時間趁速搶購。

在地茶品可洽坪林區農會(02)26657227， 或上坪林區農會-台灣黃頁商城(https://reurl. cc/kZLjyr)選購。

照片來源：新北市政府農業局提供