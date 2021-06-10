用愛守護新北特教生學習不斷線 「學習百寶箱」宅配到家

因應本土疫情升溫，全國各級學校停課時間至學期結束 ，新北師生透過遠距教學、線上自主學習、紙本自主學習、教育局Y ouTube頻道及第四台公用頻道等方式停課不停學。特教教師們 考量少數孩子，受限自身能力或是家中環境條件，無法如一般同學進 行學習，自發性到校為學生準備教材裝箱，期待學生收到「學習百寶 箱」能突破限制、快樂學習。

教育局表示，在無法實體上課期間，新北特教老師們事先製作教材， 提供學習資源超連結、QRcode，並將學習單、 操作教具和自學說明手冊等教材，以函授方式寄送給學生。 學校專業團隊也提供遠距學習建議，讓特教生在家也能依循專業治療 師所提供之活動設計，維持身體功能的訓練活動。

新北特殊教育學校教務主任程臻寧表示，在疫情變化之際， 老師也是新的學習者，因學校多是中重度的孩子，學習能力或家中環 境受限，無法使用適當教材進行線上學習，透過老師們線上討論、 集思廣益，大家都很願意嘗試各種方式幫助學生學習。停課時到校為 學生準備教材的郭鈴苑老師說，為學生備妥學習教材， 不就是老師的職責嗎？學生在家期間，家長能有方向指導孩子學習; 另在製作遠距教學過程中，也讓我們開始反思，要隨著時代進步， 不斷升級教學方式。

同樣設有集中式特教班的泰山高中廖璿組長表示， 當老師在鏡頭前帶領學生進行美術課程，學生家中卻沒有美術媒材； 老師在鏡頭前示範玻璃清潔課程， 學生也沒有適當清潔工具可進行操作， 發現平時在課堂提供的學習材料， 對於少數學生的家庭卻是困難重重，影響學生在家學習成效。於是老 師們主動提出將線上學習百寶箱宅配到家的想法，「 百寶箱內裝的不僅是學習材料，更是老師對學生滿滿的愛心與關懷！ 」

泰山高中特教生綺綺(化名)表示，收到包裹真開心！ 謝謝老師寄來用具，幫助我們學習。新北特教學校學生喜藏(化名) 收到學習百寶箱後，一陣驚喜，看見老師準備的教材，感覺親切又熟 悉，迫不及待開始操作練習。喜藏媽媽表示，停課後， 孩子留在家中但得想盡辦法有事做，否則會慢慢退化。 收到學校寄來的百寶箱，感覺十分窩心， 很感謝老師用心為孩子準備的教材， 讓孩子在家中能依照老師的課程安排，持續學習和運動。

教育局長張明文表示，每位老師都是新北孩子的守護者， 防疫是一場長期抗戰，孩子身心健康是我們最重要的責任，感謝老師 用心安排課程，穩住孩子的學習，安定家長的心。 防疫期間教學多元彈性，除了學習不間斷， 最重要的是老師對學生持續關懷，守護新北每一個孩子平安健康開心 學習。