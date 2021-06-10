期交所推出「防疫在家學期貨」專區 讓民眾宅在家也可增進期貨理財功力

全台疫情嚴峻，防疫期間都要乖乖宅在家，臺灣期貨交易所(以下 稱期交所)考量防疫期間交易人學習期貨理財需求， 網羅相關學習資源成立「防疫在家學期貨」專區，將於明(11)日 期交所網站上架， 讓交易人待在家即可一網打盡學習期貨及選擇權的相關資源。



相較於證券，期貨波動較大且商品種類多元， 交易人更需要培養專業知識，並深入了解風險控管的重要性。「 防疫在家學期貨」專區即以「期貨教育」為出發點， 集結期交所重要制度懶人包及文宣、 近兩年上市國內外股價指數商品宣導專區、以及即將在6月底上市上 線的小型電子期貨及股票期貨適用動態價格穩定措施宣導專區， 另外也放入期貨產業發展基金委託證基會製作的期貨宣導漫畫、 文宣手冊及宣導影片等。

另外，交易人也可藉由動態的影片或動畫來了解期貨知識，像是「 期貨影音知識網」包含眾多課程及110年新商品及新制度宣導說明 會影片，「期貨及選擇權數位學習網」 則是介紹期貨基礎觀念的動畫網站，內容共分九大單元， 循序漸進教導期貨知識，並有英文版供交易人了解期貨相關用語。 而在看完文宣、影片，瞭解期貨專業知識後， 交易人也可在家試試期貨模擬交易，進入期交所的「虛擬交易所」 線上平台，親身體驗期貨下單交易。「防疫在家學期貨」 專區內容有靜有動，民眾可依自身喜好選擇想瞭解的期貨資訊。

若你是期貨小白，建議可先觀看「期貨及選擇權數位學習網(簡稱數 位學習網)」或「交易人期貨與選擇權交易與實務課程(簡稱交易人 課程)」，數位學習網藉由活潑有趣的動畫講解期貨、 選擇權及交易結算制度等基本觀念， 交易人課程則是由期貨商專業講師講授期貨及選擇權交易實務； 若想瞭解近期期貨市場相關資訊，可點選「 近兩年上市商品或制度宣導專區」及即將在6月28日上市(線)的 「新商品及新制度」；想體驗期貨交易的民眾可至「虛擬交易所」 線上切磋，民眾在真實交易前可先至該平台獲取交易經驗!



不妨就趁待在家的時間前往「防疫在家學期貨」網站( https://www.taifex.com.tw/ file/taifex/event/cht/ learnfuture/index.html)， 讓你待在家就可充實期貨知識！