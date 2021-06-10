富邦金控前5月稅後淨利747.92億元、EPS 7.32元

富邦金控2021年5月自結稅後淨利108.64億元，較去年同期成長76%。累計今年前5月稅後淨利747.92億元，較去年同期大幅成長118 %，每股盈餘(EPS)為7.32元。富邦金控5月單月稅後淨利、前5月稅後淨利以及每股稅後盈餘均續創歷史新高紀錄！子公司富邦人壽、富邦產險、富邦證券累計前5月獲利同步寫下歷史新高；富邦人壽、富邦產險5月單月獲利亦創下歷年同期新高。富邦金控5月底合併淨值8,330億，普通股每股淨值達74.19元。

截至5月31日，富邦金控已取得日盛金控54.86%股權，而富邦金於5月認列日盛金投資收益1.53億元。

各子公司獲利表現詳細說明如下：

富邦人壽2021年5月稅後淨利為77.43億元，較去年同期成長166%，累計前5月稅後淨利563.29億元，較去年同期大幅成長174%，主要受惠於投資收益表現亮眼，反映資本市場操作表現良好。5月中雖隨疫情升溫使國內股市震盪加劇，但台股基本面並無顯著改變，5月份大盤指數終以小跌作收，富邦人壽維持彈性操作並持續實現投資獲利，帶動人壽淨值逾5,300億元，淨值比率高於10%，RBC初估超過300%，資本水準維持良好，以因應市場波動及投資組合配置彈性。債市投資方面，把握美債利率上升機會，持續配置債券部位，提高整體經常性收益。受惠於境內經常性避險成本(CS)市場維持低檔(10-30bp)，仍可平衡與緩衝近期台幣升值之匯兌影響。累計前五月匯兌損益與避險成本，較去年同期改善。人壽累計前5月初年度保費收入(First Year Premium)達584億元，總保費收入(Total Premium)達2,012億元，預估皆排名業界第二，5月初年度保費收入較去年同期成長15.0%，累月較去年同期成長11.8%，成長主要來自利變型商品及投資型商品，其中以投資型商品成長幅度最大，主因為投資型為本公司今年商品銷售策略主軸，故除GMXB商品業績較去年同期成長外，另於年初與北富銀攜手合作推出類全委標的投資型商品，亦有亮眼表現。另因應新冠肺炎疫情升溫，為守護國人健康，人壽持續推廣產險防疫保單及疫苗保單，5月單月受理件數超過60萬件，跨售績效卓越，也將增加引進壽險銷售機會，共創產壽雙贏。富邦人壽秉持保戶第一之服務精神，且為向第一線醫護與防疫人員致意，擴大提供保戶及非保戶之醫護和防疫人員3~5萬元確診關懷慰問金，以共同抗疫、守護台灣。

台北富邦銀行2021年5月稅後淨利11.43億元，累計稅後淨利79.33億元，各項業務穩定成長，銀行核心業務存放款規模及外幣債劵投資部位增加帶動利息淨收益較去年同期成長6%；財管業務受惠基金股權商品及投資型保單銷量強勁成長，AuM規模突破兆元，較同期接近雙位數成長；J卡及momo卡深受民眾喜愛，帶動信用卡流通卡數突破400萬卡，簽帳金額較去年同期成長14%。2021年5月底逾放比率為0.16%，備抵呆帳覆蓋率為762.8%，資產品質維持穩健。

富邦產險2021年5月稅後淨利7.26億元，較去年同期成長56%，累計稅後淨利33.55億元，較去年同期成長49%，富邦產險為發揮保險安定社會的力量，以防疫保險商品作為支持民眾於防疫期間的後盾，2021年5月因疫情所致相關業務大量進件，在兼顧公司風險胃納與經營穩定下，整體簽單保費收入46.65億元，較去年同期大幅成長21.0%，其中健康傷害險單月成長更高達155.0%，另在商業火險及新種險業務推動上亦有良好成效，單月成長率皆有超過20%亮麗表現；累計前5月簽單保費收入209.42億元，較去年同期成長8.2%，簽單市佔率24.9%，蟬聯市場龍頭。

富邦證券2021年5月稅後淨利4.25億元，累計稅後淨利27.94億元，較去年同期大幅成長181%。受惠台股量能持續熱絡，今年1~5月日均值近5千億元，富邦證券經紀、財管收入較去年顯著成長，另5月台股雖因疫情波動震盪，影響金融部位操作表現，惟累計部位損益仍較去年同期增加。

表格: 富邦金控及各主要子公司2021年5月份稅後淨利

單位：百萬 2021 2020 5月 1-5月 5月 1-5月 富邦金控 10,864 74,792 6,185 34,348 每股稅後盈餘(元) 1.06 7.32 0.60 3.36 富邦人壽 7,743 56,329 2,912 20,571 台北富邦銀行 1,143 7,933 1,721 7,940 富邦產險 726 3,355 464 2,249 富邦證券 425 2,794 467 994

註：截至5月31日，富邦金控已取得日盛金控54.86%股權，而富邦金於5月認列日盛金投資收益1.53億元