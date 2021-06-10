【報你知】台灣過敏族群應否施打武肺疫苗? 專科醫師: 有機會就盡快接種•AZ過敏風險比莫德納略低

莫德納（Moderna）武漢肺炎疫苗9日開打，新北市獲配發9800劑，新北市立聯合醫院第一線醫護人員排隊等待接種疫苗。中央社 莫德納（Moderna）武漢肺炎疫苗9日開打，新北市獲配發9800劑，新北市立聯合醫院第一線醫護人員排隊等待接種疫苗。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）武漢肺炎疫苗15日擴大接種，許多過敏族不知道究竟該不該打。皮膚科醫師鐘文宏深度剖析接種疫苗過敏原因、高風險族群，強調疫苗過敏能以藥物控制，呼籲過敏族放心打。

因應武漢肺炎疫苗將擴大接種對象，過敏族群對於能否接種感到擔憂。林口長庚醫院皮膚部部長、藥物過敏中心主任鐘文宏（圖）坦言過敏族確實有較高風險發生疫苗過敏，但都可以藥物治療，仍可安心打疫苗，並在接種前告知過敏史。中央社

國內武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，為防堵疫情，中央流行疫情指揮中心15日起將擴大接種對象，除了醫護、防疫人員，長照機構住民及照顧者、洗腎患者、75歲以上長者都將可接種疫苗。

因應接種對象大幅擴大，醫院湧入大量諮詢電話，尤其國內為數眾多的過敏族群對於能否接種疫苗感到擔憂。

林口長庚醫院皮膚部部長、 藥物過敏中心主任

鐘文宏看法

鐘文宏表示，台灣人可能受體質因素影響，藥物嚴重過敏的比例比國外高出不少，也反應國內過敏族人數眾多，最近因疫苗接種在即，很多過敏族紛紛前來詢問疫苗接種是否有禁忌症、曾有過敏史究竟能不能打疫苗。

中央社引述鐘文宏指出，國外研究分析21名接種輝瑞BNT疫苗出現過敏反應的個案，過去大多有藥物、食物、疫苗過敏史，藥物過敏因子包括抗生素、顯影劑、磺胺類藥物，食物包括熱帶水果、堅果、帶殼海鮮、蛋類，疫苗則包括狂犬病疫苗、流感疫苗；值得注意的是，21名過敏個案中，有19人為女性。

鐘文宏解釋，對食物、藥物容易過敏者，代表免疫系統對外來物質比較敏感，建議接種疫苗前先告知醫護人員自己的過敏史，接種後也應在醫院休息30分鐘，以確保安全。

施打疫苗後 可能出現的

急、 慢性過敏症狀

鐘文宏表示，接種後短期內若出現蕁麻疹、呼吸喘等症狀可能是急性過敏症狀，隔幾天出現皮膚長紅疹或原本過敏症狀加劇，則可能是慢性過敏症狀，都可以口服、外用藥物治療，大多很快就會消退，不用過於擔憂。

他並強調，台灣開打AZ疫苗至今也僅有少數病患出現過敏反應，包括接種部位紅腫、蕁麻疹、延遲性皮疹等，但經過治療後均消退好轉。很多民眾認為莫德納疫苗效果比AZ疫苗好，但實際上，過敏族若真要打疫苗，AZ疫苗的過敏風險其實比莫德納疫苗略低。

鐘文宏也建議，若民眾接種第一劑後出現過敏反應，第二劑應該使用不同類型的疫苗。

林口長庚醫院皮膚部

主治醫師陳偉迪

根據國際研究，疫苗之所以會導致過敏，和疫苗中負責防腐、穩定的「賦形劑」成分有很大的關係，阿斯特捷利康（AZ ）、嬌生、諾瓦瓦克斯（Novavax）、賽諾菲疫苗中的添加的是一種名為聚山梨醇酯（polysorbate）的賦形劑，過敏狀況比較少見。

陳偉迪說，相較之下，輝瑞BNT、莫德納等mRNA疫苗中添加的賦形劑PEG2000引發過敏的風險相對高，以往這種賦形劑也常用於腸胃道檢查用藥、乳癌抗體藥物等，因此已知對這種賦形劑過敏者，並不適合接種mRNA 。

鐘文宏則強調，即便打疫苗可能有過敏風險，但幾乎都能以藥物控制、治療，萬一感染武漢肺炎，危害生命風險更高，呼籲民眾有機會打疫苗就盡快接種，接種後出現呼吸喘、紅疹等類似過敏的症狀務必儘速就醫。