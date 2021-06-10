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快訊！台灣6/10增263例本土、28死

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/06/10 14:09
台灣6/10新增263例COVID-19本土個案、28例死亡案例，另有3例境外移入個案。（取自<a href="https://www.t...

台灣6/10新增263例COVID-19本土個案、28例死亡案例，另有3例境外移入個案。（取自台灣6/10新增263例COVID-19本土個案、28例死亡案例，另有3例境外移入個案。（取自中央流行疫情指揮中心直播記者會）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(10)日公布國內新增263例COVID-19本土個案、28例死，另有3例境外移入個案。

快訊！台灣6/10增263例本土、28死

指揮中心表示，今日新增之263例本土病例，為124例男性、139例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於5月22日至6月9日。個案分佈以新北市112例最多，其次為台北市58例、苗栗縣43例、桃園市14例、基隆市12例、彰化縣10例、花蓮縣7例、南投縣及新竹縣各2例，宜蘭縣、台東縣及台南市各1例。其中雙北地區以外縣市93例中，84例為已知感染源，5例關聯不明，4例疫調中。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增28例死亡個案，共計為男性21位、女性7位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月13日至6月8日，確診日介於5月16日至6月9日，死亡日介於6月1日至6月9日。

快訊！台灣6/10增263例本土、28死

快訊！台灣6/10增263例本土、28死

圖／指揮中心提供

指揮中心指出，今日新增3例境外移入個案皆為本國籍，分別自印度、奈及利亞和美國返台。

案12214為本國籍30多歲男性，6月7日自印度返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至集中檢疫所檢疫並採檢送驗，於今日確診；由於個案在台期間並無症狀，且檢疫期間未與他人接觸，故無匡列接觸者。

案12293為本國籍30多歲男性，4月14日自奈及利亞返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，在台期間並無症狀；因需再次出境，於6月9日自費採檢後確診；相關接觸者匡列中。

案12294為本國籍40多歲女性，曾於4月9日及30日於美國當地完成2劑Pfizer/BioNTech疫苗接種，並於6月3日自美國返台，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後返家進行居家檢疫，6月7日出現咳嗽、流鼻水等症狀但未就醫；6月9日，個案的同住家人出現發燒症狀，經就醫採檢後確診，故同日安排個案採檢，於今日確診；相關接觸者匡列中。

指揮中心統計，累計12,222例確診，分別為1,152例境外移入，11,017例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增12例空號 (案2550、2977、6445、7162、7379、9729、10340、10354、10355、10356、10524、11849)，累計78例移除為空號。確診個案中361例死亡。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
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