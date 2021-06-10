銀髮族、確診者記得做！胸腔內科醫：活力健肺操有助改善肺功能、減緩肌肉流失

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內新冠肺炎疫情嚴峻，近月來每日新增個案都破百例，許多長者無法外出活動，胸腔內科醫師特別與健身老師共同設計4組7分鐘「 活力健肺操」，讓肺阻塞病人在家只要一把堅固的椅子、 一小空間就可持續斷練肺活量， 彰化基督教醫院院長暨臺灣耳鼻喉頭頸外科醫學會理事長陳穆寬教授 表示，在這場新冠肺炎來襲之際，我們希望透過這四組7分鐘「活力健肺操」， 能夠讓所有需要的人，都能夠獲得幫助。。

陳穆寬教授（切膚之愛基金會董事長）表示， 彰化基督教醫院在防疫期間特別製作四組「7分鐘活力健肺操」， 對象包括一些住院中的患者，他可能因為在隔離病房或是專責病房， 也可以做「活力健肺操」。

切膚之愛基金會提到，有許多應該到日照中心學習的老人家， 因疫情關係而改由居服員到府服務的方式， 希望在居家防疫的這段時間內，也能夠在家裡， 只要有很堅固的椅子，看著這些影片， 也可以讓肺部繼續來做健康的、復原的動作， 因為長期如果沒有這樣做的話，可能會造成肺部的功能受損、 肌力的流失， 甚至讓一些肺部阻塞的慢性疾病患者的肺部功能會更差。

另外，彰基收治COVID-19隔離病患， 患者於隔離期間也需要運動健肺、正念抒壓， 所以除了由院牧部關懷師、牧師， 每日以電話關心患者心靈需求之外，也規劃每日固定時段運動， 讓病患身心靈都受到照顧。

設計規劃「健肺操」的彰基副院長林慶雄醫師表示，過去人家說：「 肝不好，人生是黑白的。」但是大家是否知道，「你如果肺不好， 人生更是蒼白。」因為肺不好，可能就躺在床上無法動彈，想買菜、 爬樓梯、陪孫子玩耍，可能都有問題，此次設計「健肺操」 主要就是要讓肺功能復原起來，讓自己有更彩色的人生。

這套「 健肺操」可以適合各種不同活動力的老人家， 而且不需要很大的場地，只要一個小小的地方、一張椅子， 很多老人家關節不好，他們也可以依據個人的體力、 關節靈活度及體適能，不同的人可以得到不同的功效， 也不會造成運動傷害；因此，建議在這段無法出門的期間， 在家裡一樣要替自己的肺做運動。

彰基「活力健肺操」此次精心推出四個量級影片， 針對肺阻塞病人的疾病分類、氣道受阻嚴重度來設計， 尤其羽量級與輕量級，特別針對活動力不佳的長者設計， 在坐姿下運動預防跌倒，只要一把堅固的椅子、 一小方空間就可練習。

新冠肺炎來襲，民眾在居家防疫這段期間， 可由居家呼吸訓練及肺復原運動獲得幫助， 最重要的是要有運動的動機及恆心毅力， 才可宅在家的期間減緩肌肉流失、機能退化、提升整體的生活品質、 生活滿意度；民眾可透過彰基所提供網址、QR code選擇適合自己的量級下載影片。