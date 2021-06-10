〈時評〉特權打疫苗 別害了台灣

圖為新北市立聯合醫院9日開始為醫護人員施打。 圖為新北市立聯合醫院9日開始為醫護人員施打。 (來源 中央社)

台灣疫苗陸續施打，但因為數量有限，各地透過特權關係接種的現象頻傳，指揮中心和地方政府必須阻止這種亂象，否則，不僅會引發更多民怨，很可能導致疫苗分配給台灣的機會直接受到衝擊，屆時，後果恐怕不堪設想。

今年初，菲律賓透過世界衛生組織（WHO）所屬的COVAX平台取疫苗，並且開始接種施打，因為有許多政客、有權勢人或是富豪，利用特權管道插隊，搶在醫護人員前面先打，當時WHO立刻提出警告，若未守遵守優先順位，將取消預定要供應給菲國的數百萬劑疫苗。

再看看另一個例子，日本皇室成員從6月1日開始施打武漢肺炎疫苗，由於日皇德仁、皇后雅子等未滿65歲，都不是這一波施打的行列，目前皇室內僅有上皇明仁、上皇后美智子等7人接種疫苗，其他人都還要排隊，等待疫苗充足後的大規模施打。

反觀台灣，5月以因為疫情平穩，很多人不想打疫苗，如今疫情嚴重，不少人紛紛透過各種管道，搶打疫苗。像是台北市好心肝診所，將分配到的疫苗幫自家醫事人員施打外，另外又向北市衛生局申請更多疫苗，陸續開放給診所及基金會相關志工施打，共打了1113人，但到底哪些人真正符合志工的身分，只有好心肝自己知道。

除了第一類醫護人員是最優先施打對象外，有些人是以第二類的身分去打疫苗，這群人身分是維持防疫體系運作的中央及地方政府重要官員。像行政院長蘇貞昌、縣市首長都符合這項資格。只是，部分官員因為要開防疫會議，因此，獲得第二類優先施打的資格，可是這部分定義不夠明確，往往是機關內部提出的名單就會通過，因此引發不少爭議。

例如，台南市府將市府員工均列為公費打疫苗的對象，以及高雄市府將各局處一級主管列為防疫前線名單，都遭到外界質疑。

台灣自行採購疫苗外，也透過COVAX獲配102萬劑疫苗，日前已有19.92萬劑疫苗運抵台灣，不僅如此，美國宣布捐贈給台灣的75萬劑疫苗，日後也必須透過COVAX平台進行。一旦台灣違法優先實施順序，很可能會像菲律賓被世衛組織直接點名，尤其世衛組織與中國的關係匪淺，台灣必須更小心謹慎。