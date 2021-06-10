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送台灣疫苗「手腳要快」！美參議員聯合呼籲多送點

美國兩參議員呼籲拜登政府回應台灣額外需求，分配疫苗給台灣軍隊使用。

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By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/06/10 12:35
參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組主席馬基（Edward Markey） （圖／美聯社）

參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組主席馬基（Edward Markey） （圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）美國聯邦參議員馬基與羅姆尼美東時間9日發布聯合聲明，將於17日針對強化美台夥伴關係召開聽證會，並呼籲拜登政府盡快交付承諾的75萬疫苗，並滿足台灣政府的額外要求，分配劑量供台灣軍隊施打。

中央社報導，參議院外交委員會東亞、太平洋與國際網路安全小組主席馬基（Edward Markey）與共和黨籍首席議員羅姆尼（Mitt Romney）於官網發布聯合聲明，表示將於美東時間17日召開「透過夥伴關係強化力量：建立美台關係」聽證會，此外也提及將會舉行第二場聽證會來探討如何強化美台夥伴關係。

聲明中兩位參議員表示，儘管中國政府致力將台灣排除於世界之外，然而，美台的戰略夥伴關係依舊持續發展。聽證會將尋求強化台灣防禦能力、阻止武裝侵略的途徑。同時，會上也將討論如何強化台灣在世界的地位，以抵抗北京阻撓台灣與國際夥伴合作及進入國際社會。兩位議員期待，聽證會上能聽到政府將採取哪些實際作為加強美國對台灣的基本承諾。

聲明也指出，在疫情大流行期間，台灣於美國最需協助之時挺身而出，為美國一線醫護人員提供個人防護裝備，並將善意推及他國。美國必須同樣協助台灣解決近來疫情爆發的困境。

聲明更呼籲美國政府盡快實現提供台灣75萬劑疫苗的承諾，並回應我方的額外要求，分配疫苗給我軍隊使用。

今年4月，參馬基和羅姆尼，以及美國眾院外委會亞太小組主席貝拉（Ami Bera）、眾議院台灣連線共同主席夏波（Steve Chabot）一起發表聲明，敦促世界衛生組織邀請台灣第74屆世界衛生大會。3月，馬基還重新提出了兩黨合作的「台灣獎學金法」（Taiwan Fellowship Act），為美國聯邦政府官員編列預算，以學人身份來台學中文與見習，為期最長2年。
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