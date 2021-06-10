國民黨政要插隊打疫苗！蔡英文痛批特權 台北市議員批好心肝診所拿千劑「市府荒腔走板」

（台灣英文新聞／施家恩 台北報導）新冠疫苗疫苗已開打但問題層出不窮，先是國民黨黃昭順、張榮味插隊接種，再來台北市好心肝診所竟讓上千名不符醫事人員資格的一般民眾施打，總統蔡英文昨(9)日在民進黨中常會上怒斥「特權」；台北市議員苗博雅10日稱「好心肝」事件荒腔走板。

針對近期的疫苗施打有特權，以及施打效率的質疑，蔡英文強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打，「輪到你，再去打」。

台北市好心肝診所傳9日利用特權取得大批疫苗供診所一般民眾施打，引起軒然大波，台北市市長柯文哲坦誠控管有問題，副市長黃珊珊同日晚發布影片表示會檢討，她也說這些排隊打到疫苗的民眾確實「都不是這次開放一至三類的族群」，違反中央規定及台北市合約規範，除罰款診所，也會按照程序送政風處來查處是否中間有不法或圖利。

台北市議員苗博雅10日指台北市府在「好心肝診所搶打疫苗」事件中的處理荒腔走板，市府說法也是漏洞百出，也不明白單單一個診所「何德何能」可以取得逾一千劑疫苗施打，給自家診所員工及沒有優先資格的「志工」打好打滿，但同時全台北市有資格施打且已照冊者有四萬多人卻仍無法打到疫苗。

另外端午節假期將屆，政府民間宣導不返鄉減少移動，避免病毒擴散風險，尤其是家鄉抵抗力較弱的長輩，公共運輸交通工具退票數量有增加，但蔡英文在中常會上憂心指出，目前還是有7.2萬張票，還不包括自己開車回家的民眾，因此，「再一次拜託大家，愛家鄉就不要移動，愛家人就留在原地」，避免外出，對防疫更有幫助；端午節明年還有，視訊團圓絕對是今年最好的做法。