【中央打柯羅生門?!】北台灣好心肝診所私打疫苗風波　柯文哲市長: 坦然面對輿論與檢調

（以上均記者會直播截圖)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台北市好心肝診所爆發私打疫苗風波，昨天(9日) 遭台北市政府開罰新台幣200萬元、取消疫苗合約資格，相關人員送政風處調查。台北市長柯文哲今天上午11時臨時舉行記者會說明。

柯文哲今天拿出數據指出，好心肝診所共拿到疫苗115瓶，其他還有小禾馨診所共4分院拿到85瓶、和眾診所2瓶，共6診所拿到逾2000人份疫苗。柯文哲坦言管控要檢討，有錯就改，市府會坦然面對輿論以及檢調和政風調查，沒必要庇護偏袒誰。

副市長黃珊珊說，市府正在向好心肝診所調閱疫苗施打名冊，來得及的話今天就會提供給檢調、政風，同時也在清查小禾馨診所施打對象。

柯文哲強調，北市府秉持公開透明原則，日後只要是經過北市府發放的疫苗，流向都會上網公告。

但柯文哲也質疑，中央掛在台北市名下的850瓶疫苗，其中有80瓶北市府根本沒收到。另外770瓶北市府遭抱怨施打疫苗速度過慢，則牽涉到市府無法管控的外國使節團疫苗施打計畫。

針對指揮中心9日晚間發布新聞稿稱:

指揮中心也尚未許可基層診所提供COVID-19疫苗接種服務，台北市政府竟無視相關規定，任意將多達一千多劑疫苗撥給該診所，既違反規定，也不合情理； 而該診所短時間內即施打一千多劑，究竟是何人被通知前往施打，有無特權介入，事不單纯，也不尋常，其中過程實令人合理懷疑是否有違法濫權之事。

柯文哲市長則拿出市府4月21日收到的衛福部公文為證據稱, 市府的做法是有所依據的, 只是中央政策不斷改變, 自己也忘了曾經發給地方這樣的公文。

柯文哲也提醒中央, 由於中央預約登錄系統尚未建置完成, 就算有疫苗民眾也不知道該去何處施打, 情況當然會混亂。

昨(9日) 好心肝事件傳出後，柯文哲曾表示，他可以理解中央也不確定疫苗甚麼時候可以進來，所以施打疫苗的生產線很難設計，北市的施打計畫就是從醫院、12區健康中心及合約診所再來才是大型場館。但如今莫德納疫苗發放直接跳過北市府，當時原本預計AZ沒打完的院所擬減少配發莫德納疫苗的規劃也無法執行。

柯文哲強調，只要事情做好就好，他沒有意見，目前問題的關鍵就是疫苗量不夠，大家才會斤斤計較。