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【疫苗外交】拜登再捐5億劑輝瑞 2億劑今年惠及全球

華盛頓郵報披露，拜登將於G7會議上宣布該項全球疫苗計畫，讓美國成為結束新冠疫情的「疫苗庫」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞
2021/06/10 11:00
美國總統拜登於空軍一號上。（圖／美聯社）

美國總統拜登於空軍一號上。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）美媒華盛頓郵報今（10）日揭露，美國政府將購買5億劑輝瑞新冠疫苗，捐給全世界。此前美國政府已宣布將在6月底前與全球分享至少8000萬劑疫苗。

華盛頓郵報引述三位知悉該計畫的人士表示，拜登（Joe Biden）政府正計劃採買5億劑輝瑞（Pfizer）疫苗捐贈給全世界，大力協助全球更多人口接種疫苗。

報導指出，第一批2億劑疫苗將會於今年度分發至全球，第二批3億劑將於明年上半年分發。疫苗將透過COVAX平台配送，該平台是世界衛生組織支持的全球性公平分享疫苗倡議，將針對低收入、中等收入國家提供最低所需疫苗。

據熟悉該項交易的暱名人士表示，輝瑞公司正以「非營利」的價格將疫苗出售給美國政府，這項消息尚未公開細節。

拜登預計在11日到13日於英國舉行的七大工業國集團（G7）峰會上宣布這項計畫。據悉輝瑞的公司的執行長博爾拉（Albert Bourla）將出席該會議。這項交易起於越來越高的呼聲要求美國及其他富國促進新型冠狀病毒疫苗的全球供給。

白宮與輝瑞公司拒絕藉此發表評論。然而拜登昨天登上空軍一號（Air Force One）前往歐洲訪問時向記者透露，他將會宣布一項全球疫苗計畫。

拜登的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在空軍一號上告訴記者：「總統專注於幫助全世界接種疫苗，因為他認為這是正確的事情；這是美國人在需要時做的事情。」他拒絕討論總統宣佈的疫苗計畫的具體細節。

蘇利文表示，「當我們有能力時，我們就有意願，我們就會站出來，我們就會做到。他（拜登）在聯席會議上說，我們是二戰中的民主軍火庫，在接下來的時間里，我們將成為結束這種大流行病的疫苗庫。」
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