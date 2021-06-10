撤銷TikTok與WeChat禁令！ 拜登要求評估安全風險

(台灣英文新聞／張雅鈞 外電綜合報導）美國白宮於美東時間9日宣布總統拜登已簽署行政命令，撤銷一系列前任總統川普祭出的對中國應用程式TikTok與WeChat禁令，並下令美國商務部對相關程式進行安全評估。

據白宮聲明，拜登（Joe Biden）撤銷川普（Joe Biden）於2020年8月6日發布的兩項針對TikTok與Wechat的禁令。同時，2021年1月5日針對中國開發或控制的應用程式與軟體的禁令也一並撤銷，該禁令包含支付寶在內的8個中國軟體交易。

此外，該項命令亦指示商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）與國務卿、國防部、司法部、中情局等政府機關來調查這些應用程式，評估其安全性，並在120天內提出建議，防止美國民眾的數據隱私、國家安全及數位經濟受到外國對手控制及威脅。

路透社報導，川普政府簽署行政命令封殺字節跳動旗下的TikTok、WeChat等應用程式，試圖阻止新用戶下載，並禁止相關技術交易。但相關公司上訴美國法院，以致這些命令從未正正式生效。

一位白宮官員表示，美國在2019年單獨發起對TikTok的國家安全審查仍積極進行中，該位官員拒絕提供細節。另一位官員告訴記者，拜登依然相當關注TikTok用戶的數據風險。

至於川普任內的美國海外投資委員會（CFIUS），至今仍持續針對TikTok出售給美國公司事宜進行國安評估，不受9日發布之行政命令影響。